Subastan carta con la que Tupac rompió con Madonna: "Te dejo por ser blanca"

Una examiga de Madonna puso en subasta la carta que escribió Tupac para terminar a la reina del pop

Madonna fracasó en su intento por retirar de una subasta la carta que el rapero Tupac Shakur le escribió en 1995 para terminar su relación con la reina del pop.

De acuerdo con El Sol de México, Darlene Lutz, una ex amiga de Madonna, se apoderó de la carta sin el consentimiento de la cantante y la puso en subasta por primera vez en Gotta Have Rock and Roll.

En la carta, fechada en enero de 1995, Tupac le confiesa a Madonna, con quien tuvo una aventura que permaneció en secreto mucho tiempo, que la dejó porque era blanca.

Ser vista con un hombre negro no perjudicaría tu carrera, por el contrario, podría hacerte parecer mucho más abierta y apasionante, escribió Tupac Shakur con cuidado sobre un papel rayado.

Pero para mí, al menos según la idea que yo tenía entonces de mi 'imagen', habría significado traicionar a la mitad de las personas que me habían ayudado a convertirme en lo que yo pensaba que era, continuó el rapero, aparentemente refiriéndose a su nuevo estatus en el mundo del rap.

A fines de julio, el juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York Gerald Lebovits suspendió la venta de la carta como medida cautelar antes de que el caso fuera juzgado en profundidad.

Pero en una decisión fechada el jueves y agregada el lunes al expediente, el mismo magistrado desestimó el pedido de Madonna Ciccone, su nombre completo.

Para decidirlo, argumentó la validez de un acuerdo amistoso alcanzado en 2004 entre Madonna y Darlene Lutz, que estableció que la cantante renunciaba a utilizar cualquier recurso contra su examiga para recuperar sus efectos personales.

Técnicamente, era factible interponer una apelación durante los tres años posteriores a la conclusión del acuerdo, pero ahora esta posibilidad ha prescrito.

La casa Gotta Have Rock and Roll no respondió a una solicitud de comentarios de la AFP.

Durante dos décadas, el vínculo entre Madonna, de 59 años, y el fallecido Tupac Shakur permaneció en secreto, hasta que la cantante habló de él abiertamente en 2015.

En el momento de su muerte en 1996, Tupac Shakur estaba comprometido con la diseñadora estadounidense Kidada Jones.

