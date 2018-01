Foto

Madonna y su hija causan polémica con foto de Año Nuevo

Lourdes León, la hija de la "Reina del Pop", copió una moda que su madre llevó hace dos años y que ahora le valió varias críticas

REDACCIÓN 02/01/2018 04:27 p.m.

La hija de Madonna decidió no depilarse las axilas como lo han hecho muchas otras celebridades (FOTO TOMADA DE WEB)

parece la joven con las axilas sin depilar.

De acuerdo con Grupo Fórmula, no es casualidad que Madonna eligiera esa imagen donde Lourdes levanta sus brazos y exhibe su vello, ya que la cantante respalda abiertamente a la joven de 21 años.

"¡We are ready for you, 2018!", escribió la "Reina del Pop", acompañado del hashtag #love en la publicación que compartió con sus casi 11 millones de seguidores.

Hace dos años, Madonna llevó las axilas al natural teñidas de rubio, del mismo modo que en algún momento lo hicieron figuras de la talla de la modelo Gigi Hadid o las actrices Drew Barrymore, Penélope Cruz y Lola Kirke, entre otras.

Montserrat Oliver tuvo un accidente y pasó el Año Nuevo en el hospital

nl