Machismo Callejero: la cuenta de Twitter que expone acosadores sexuales

Creada al año pasado, "Machismo Callejero" es una cuenta de Twitter que se encarga de exponer, principalmente en videos, los delitos sexuales que las mujeres viven cotidianamente.

Con sede en Barcelona, España, el perfil en la red social tiene 8 mil 704 seguidores. A través de un correo, los responsables de la cuenta reciben los acosos de las denunciantes.

Piropos, miradas lascivas, toqueteos, hombres masturbándose, homofobia y demás situaciones criminales son las que las mujeres comparten en "Machismo Callejero".

Y aunque apenas cuentan con 67 publicaciones, el contenido muestra la violencia a la que las mujeres están expuestas.

Sus primeras tres publicaciones sucedieron el mismo días, el 18 de diciembre del 2017.

El primero fue la foto de un señor con el cierre del pantalón abajo a punto de sacar su pene.

De vuelta a casa iba en el tren y un señor se sentó en frente de mí. Vi que me estaba mirando las piernas y que estaba empalmado. Bajó en mi parada, eran las 23h y lo único que pude pensar fue que no tuviera más vergüenza para tomarse unas libertades que no le pertenecían-Elena.M pic.twitter.com/HLixcecgMM