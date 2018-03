Macaulay Culkin, actor de "Mi pobre angelito", relata cómo fue su primer encuentro sexual

REDACCIÓN 27/03/2018 08:52 p.m.

Macaulay Culkin, es el actor estadunidense que interpretó al famoso personaje de Kevin McCallister, en la película "Mi pobre angelito", en la actualidad el actor tiene 37 años de edad y se ha vuelto noticia porque relató en el podcast de la actriz Anna Faris, cómo fue su primer encuentro sexual.

De acuerdo con ABC, Culkin fue muy abierto con su colega al momento de hablar sobre su primer encuentro íntimo, pero lo que jamás reveló fue el nombre de la mujer con la que perdió su virginidad.

Thanks again to @AnnaKFaris for doing @BunnyEarsPod this week. You was so much fun. Let's do it again some time.



P.S. I have some ham soup for you. DM me, bro. pic.twitter.com/2FxJnYhdZo