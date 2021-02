El macabro hallazgo en la fosa de Veracruz: ropita de bebé y niños

Xalapa, Ver. - Familiares de desaparecidos que presenciaron por primera vez los indicios encontrados en 32 fosas de Alvarado, Veracruz, advirtieron que entre los hallazgos hay ropa de niños y bebés. “Es horrible lo que ahí vimos; hubo chanclitas, blusas y mamelucos” lamentaron.

Lo anterior, fue relatado por los integrantes de colectivos al término de la primera exhibición de indicios hallados en el nuevo cementerio clandestino ubicado en la comunidad de Arbolillo, en la costa veracruzana. El resultado parcial de esas diligencias son 174 cráneos de personas, así como fragmentos óseos presumiblemente humanos.

Veracruz, primer lugar nacional en fosas clandestinas

La muestra de los catálogos con fotografías fue expuesta durante casi tres horas a un primer grupo de 64 jefes de familias, en las instalaciones de la Dirección General de Servicios Periciales, en Xalapa. Allí se dieron cita personas de Veracruz, Coatzacoalcos, Tierra Blanca y la capital y seguirán arribando grupos en los próximos días.

Silvia Ramírez Cárcamo, integrante del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas, explicó que, entre los hallazgos, detectaron “ropa interior de hombres y mujeres, de gente joven la mayoría y también de bebés, de niños pequeños, en lo que vi como ocho (prendas), así como mameluquitos”.

Aunque la entrevistada apuntó que aún faltan prendas por reconocer, debido a que las diligencias no han concluido en las fosas de Arbolillo, dijo que de las 64 familias que este 07 de septiembre asistieron ninguna pudo reconocer a sus familiares desaparecidos.

Elvira Gómez López, originaria de Tierra Blanca, tampoco pudo reconocer pertenencias de sus hijos Juan de Dios y Rodrigo Gómez López, de 17 y 19 años de edad, desaparecidos desde el 19 de septiembre de 2013, en los límites de ese Tierra Blanca y Acatlán de Pérez Figueroa, en la Cuenca del Papaloapan.

Jorge Winckler Ortiz, Fiscal de Veracruz dijo que del análisis antropológico de autoridades estatales y federales se concluyó que se trata de inhumaciones clandestinas de al menos dos años de antigüedad, es decir, antes de que inició el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

Sobre esta declaración Lorena Mendoza Sánchez, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), opinó: “Yo no he visto esa nota, pero lo cierto es que yo no me atrevería a hacer una declaración si no se ha terminado la investigación. Una vez que ya se tengan más indicios más certeros pues ya podríamos estar en condiciones”.

mvf