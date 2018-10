Maca Carreido detalla cómo la corrieron de "Intrusos"

REDACCIÓN 14/10/2018 01:05 p.m.

Hace unas semanas en redes sociales las presentadoras Maca Carriedo y Aurora Valle protagonizaron una de las peleas más polémicas.

De acuerdo a Publimetro, Maca Carriedo denunció que había sido víctima de discriminación por parte de su compañera, esta publicación supuestamente le costó el puesto en el programa de espectáculos Intrusos.

Ahora Maca contó todo acerca del percance que tuvo con Aurora, de cómo la productora Carmen Armendáriz la despidió de la emisión, pero además, sobre cómo "salió del closet".

Durante su visita al programa Puro Glow de Gloria Calzada, Maca Carriedo, junto a Yolanda Andrade y Manolo Caro, abrió su corazón y confesó que para ella nunca fue un problema reconocer que le gustaban las mujeres, pero no siempre fue así, pues de hecho, cuando estuvo en la preparatoria tuvo varios novios.

Maca también reconoció y afirmó lo que sucedió con su entonces compañera del programa: "Hace poco que me pasó eso con Aurora Valle (...) Dijo que era muy desagradable que yo le coqueteara a un ´wey´ porque parecíamos dos ´weyes´ coqueteando, que para empezar no estaría mal que fueran dos ´weyes'".

Asimismo, recordó que todo sucedió durante una junta en donde hablaban de las cosas que no les gustaban, pero Aurora dio su punto de vista, que no tenía nada que ver con ´la chamba´, por eso fue que le molestó tanto su comentario, aunque reconoció que no supo realmente qué fue lo que la incomodó mucho y la lastimó.

Maca también indicó que no la corrieron porque fuera gay, sino porque el asunto se hizo público y tomó otras dimensiones: "Nada más me dijeron así, solamente la productora (Carmen Armendáriz) me dijo: ´yo creo que después de ese video, pues ya Intrusos no es para ti´. Y dije si a mí que me vale me afectó imagínate cuando le dices algo así a un chavito que no está seguro, que no puede decir nada".

