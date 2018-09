Difunden audio de la llamada al 911 reportando el estado de Mac Miller

REDACCIÓN 07/09/2018 09:12 p.m.

Este viernes el sitio TMZ, fue el primero en reportar la muerte del rapero Mac Miller y ahora difundieron el audio de la llamada al 911 para informar del estado del joven de 26 años.

En la grabación se alcanza a escuchar que lo reportan con un "paro cardiorrespiratorio".

Miller, quien en mayo pasado tuvo un muy sonado rompimiento con Ariana Grande tras una relación de año y medio. La cantante explicó sus razones: el rapero tenía fuertes problemas con el abuso de sustancias y con el control de su carácter. Ese mismo mes, Miller fue arrestado por conducir bajo efectos del alcohol. Ariana le escribió en Twitter "cuídate".

PERO MÁS ALLÁ DE SU RELACIÓN CON LA INTÉRPRETE, ¿QUIÉN ERA MAC MILLER?

Miller, nacido en 1992 en Pittsburgh, Pensilvania, logró a los 20 años tener un sencillo de platino y entró a la lista de Billboard con su disco debut "Blue Slide Park".

El pasado 6 de septiembre, la revista Vulture publicó una entrevista-perfil con el músico, donde Miller habló sobre la ansiedad, la fama y su nuevo disco "Swimming", el cual acababa de lanzar y con el que iba a comenzar una gira.

"Cuando comencé, pensé que iba a ser lo más grande en el mundo. Hubo una vez que fui el más buscado en Internet. Era como ‘dieta, zanahorias y Mac Miller'", comentó en el perfil de la publicación, donde refirió cuánto le afectaron las primeras críticas y cómo intentó, con cada proyecto posterior, expresar con más claridad quién era.

Miller creció escuchando y tocando música [tocaba el piano, el bajo, la guitarra y la batería]: desde los seis años comenzó a tomar clases.

A pesar de que en sus canciones habla honestamente sobre sus adicciones y problemas, el perfil de Vulture destacó que Miller se preocupaba mucho por su bienestar: pasaba sus días preocupado por su música y tratando de balancear su dieta.

Ver esta publicación en Instagram #macmiller Una publicación compartida por Mac Miller (@macmillerig) el 6 de Abr de 2014 a las 8:44 PDT

"Solía rapear abiertamente sobre mierda realmente oscura porque eso era lo que vivía en esa época. Está bien, es bueno, así es la vida. Así deberían ser las emociones", dijo Miller, quien sabía la impresión que eso había dejado en las personas, pero aprendió a que no le importara.

Y en verdad no le importaba: a diferencia de otras celebridades, aprendió que no podía controlar lo que la gente decía o pensaba de él.

Ver esta publicación en Instagram #macmiller Una publicación compartida por Mac Miller (@macmillerig) el 10 de Feb de 2014 a las 5:03 PST

"Quizás estoy mal. Tal vez es un juego que no he querido jugar. Pero es muy cansado siempre estar luchando por cómo crees que tu imagen tiene que ser. […] Nadie va a conocerme en serio, ¿sabes? Eso está bien. La gente que quiera conocerme puede hacerlo a través de mi música. Incluso amigos con los que he perdido el contacto y me preguntan cómo estoy, les respondo ‘Ésa es la mejor forma para que sepan cómo estoy'", puntualizó Miller.

nl

LEA TAMBIEN Así responde Asia Argento a las acusaciones de abuso sexual, lanza "Fase Dos" del #MeToo Jimmy Bennett acusó a Asia Argento de abuso sexual, la actriz se defiende con la “Fase Dos” del #MeToo

LEA TAMBIEN Muere Mac Miller, exnovio de Ariana Grande; apuntan que fue por sobredosis Fans insinúan que Mac Miller recayó en las drogas tras su rompimiento con Ariana Grande

LEA TAMBIEN Miguel Bosé se despide de Madrid para vivir en la Ciudad de México A raíz de sus problemas con el fisco español, Miguel Bosé decidió cambiar su residencia y se muda con toda su familia a México