Netflix tuvo una caída mundial, así lo reportaron los usuarios

Usuarios de diversos países del mundo reportan la caída de Netflix, la empresa informó que investiga la falla en su plataforma

REDACCIÓN 11/06/2018 06:46 p.m.

Tras la caída mundial que registró Netflix, los usuarios de la plataforma inundaron las redes sociales con memes donde se burlaban de lo ocurrido (FOTO TOMADA DE WEB)

Este lunes Netflix sufrió una caída a nivel mundial, el problema fue denunciado por miles de usuarios de la plataforma, quienes rápidamente inundaron las redes sociales con mensajes sobre lo sucedido y el número del error m7111-1331-2206.

De acuerdo con Milenio, minutos después, la empresa emitió un breve comunicado por medio de Twitter:

We are aware of members having trouble streaming on all devices. We are investigating the issue and appreciate your patience. — Netflix CS (@Netflixhelps) 11 de junio de 2018

Somos conscientes de que usuarios tienen problemas para transmitir en todos los dispositivos. Estamos investigando el problema y apreciamos su paciencia.

Debido a este desperfecto, los usuarios se ven imposibilitados de acceder al contenido de la plataforma. Al intentar reproducir una película o una serie, se lee un mensaje que dice "algo salió mal... error inesperado".

Después de media hora del mensaje publicado por Netflix, el servicio se fue restablecido, aunque algunos seguían reportando problemas.

The streaming issues we reported earlier have now been resolved. Thank you for your patience, and as always, happy streaming! — Netflix CS (@Netflixhelps) 11 de junio de 2018

Los problemas de streaming que reportamos anteriormente ya se han resuelto. Gracias por su paciencia, y como siempre, feliz streaming!.

El propio Netflix, a través de su cuenta de América Latina, bromeó sobre lo sucedido.

Me caí, peldón, toy chiquito. El personal capacitado ya está trabajando en ello. pic.twitter.com/5xgXxGteZ5 — Netflix LATAM (@NetflixLAT) 11 de junio de 2018

Mientras los usuarios esperaban que se restableciera el servicio, inundaron las redes con memes donde bromeaban sobre lo sucedido:

¬†"Netflix se cayó. Repito: Netflix se cayó. Comiencen procedimientos de emergencia".

"Netflix se cayó y no sé cómo se supone que trabaje así".

Netflix is down and I don´t know how I´m supposed to work like this. pic.twitter.com/RCSqieksVF — Kaz Weida (@kazweida) 11 de junio de 2018

"Corte a... las oficinas centrales de Netflix".

Cuando querias terminar bien el día con Netflix pero el no. pic.twitter.com/2Ehz86HJwy — Raulette, je te plumerai (@RSaladb94) 11 de junio de 2018

Volvió Netflix mi vida vuelve a tener sentido. — Daianita (@DaiRifarachi) 11 de junio de 2018

