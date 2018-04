Espectáculos

Así fue el regreso de la cantante Lynda a los escenarios

Mediante un video la cantante Lynda reveló el futuro de su carrera en los escenarios

REDACCIÓN 25/04/2018 04:43 p.m.

La famosa cantante Lynda habló de su futuro, luego de que se ha especulado mucho desde su aparición en el concierto de 90s Pop Tour. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

El pasado jueves 19 de abril la cantante Lynda participó en el concierto "90s Pop Tour" que se llevó a cabo en la Arena Ciudad de México tras 16 años de ausencia en los escenarios.

16 años y tantas cosas por contar, por ahora digamos que vengo de muy lejos y de otra parte de sus vidas para abrazarlos.



Ha sido un largo viaje que aún no termina, pero en esta pausa, es un honor coincidir de nuevo.#holayadiós pic.twitter.com/KdcZHYUhhh — Lynda Thomas (@LyndaThomasOf) 20 de abril de 2018

Los seguidores de la cantante tras ver su presentación de "Gira Gira", Lynda López, no dejaron pasar ni un solo día para comenzar a especular sobre un posible regreso a los escenarios, pero ella fue quien habló de su futuro.

"16 años se dicen fácil, pero en ese breve instante suelen suceder un montón de historias. Por ahora sólo he querido venir a agradecer todo el cariño que me han mostrado desde el pasado jueves... A partir de ahora no quiero ser sólo parte de tu nostalgia, quiero ser también parte de tu presente, indicó la cantante en un video compartido en Twitter.

Ante las muestras de cariño por parte de sus seguidores, la cantante envió un agradecimiento y les prometió una gran sorpresa.

