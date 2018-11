Lyn May no quiere que "Gomita" la interprete en su bioserie: "Es muy gorda"

REDACCIÓN 09/11/2018 04:12 p.m.

Netflix inició un proyecto para crear la serie biográfica de Lyn May, la favorita para interpretarla es "Gomita". La idea no le agradó para nada a la vedette, pues asegura que ella siempre ha sido "flaquita" y la payasita no lo es.

De acuerdo con Grupo Fórmula, a pesar de que Lyn May asegura que no conoce a la viral chica, está muy inconforme con que Gomita protagonice su bioserie.

EIZA GONZÁLEZ LISTA PARA SER "LA SIRENITA" EN EL LIVE-ACTION DE DISNEY

No creo que tenga mucha carrera. La he visto en fotos y la noto un poco gordita. La verdad, yo de toda la vida he sido flaquita, nunca he podido engordar y como de todo, dijo en entrevista para Univisión.

Durante un encuentro con los medios Lyn May, mencionó: "ya voy a ignorar a todo mundo. Nada más voy a salir a bailar, a cantar, a enseñar y a decir cualquier pendejada para que el público se ría y ya".



A través de su cuenta de Instagram, el periodista de espectáculos Rolando Contreras, confirmó que Araceli Ordaz, nombre de pila de la payasita, sí dará vida a la popular vedette en su serie biográfica.

GOMITA AL BORDE DEL INFARTO POR UNA BROMA PESADA (VIDEO)

an