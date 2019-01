"Era un cabr...": Lyn May revela el lado oscuro de Juan Gabriel

REDACCIÓN 29/01/2019 04:44 p.m.

Últimamente se habla mucho de Juan Gabriel luego de que personas cercanas al cantante difundieran el rumor de que "El Divo de Juárez" fingió su muerte.

De acuerdo con Tribuna, la última en mencionar al cantautor fue Lyn May quién en pleno transmisión en vivo del programa "El Gordo y la Flaca" no dudó en despotricar contra Juan Gabriel.

Juan Gabriel no era tan buena gente como dicen, era un ca%$.

Comentario que ha provocado la furia de diversos internautas, quienes inmediatamente arremetieron contra Lyn May, señalándole sobre todo que el cantante ya no puede salir a defenderse.





Por qué hablar de una persona que ya no está presente! ¡¡Ella se ve más mal hablando de él!! Sea cierto o falso", "Ya el Sr. no está en este plano para defenderse, calladita se verá mejor o quiere publicidad por Dios", "Creo que no se vale venir a decirlo ahora después de muerto, hubiera seguido callada", son algunos de los mensajes que se leen en la red.

