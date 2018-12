¡Confirmado! Lyn May desnudará su vida en bioserie

REDACCIÓN 17/12/2018 01:52 p.m.

Desde hace unos meses las boiseries se han apoderado de las pantallas de todo el país, algunas en tele abierta y otras en algunas plataformas de streaming como "Netflix".

Desde la vida de Juan Gabriel, pasando por la de José José, Julio Cesar Chávez, la famosa de Luis Miguel y las recientemente anunciadas como la de Selena se están apoderando del rating y las redes sociales.

De acuerdo a Publimetro, otra de las actrices que decidió revelar sus orígenes y la incursión al mundo del entretenimiento, así como sus románticos secretos con personalidades de la política y la cultura de México serán parte de la bioserie de Lyn May que Sony producirá en 2019.

La vedette y actriz Lyn May dijo que ya tiene luz verde para la realización de su bioserie durante 2019, historia en la que contará sus románticos secretos con importantes personalidades.

Lyn May, quien actualmente radica en Cancún, indicó que la bioserie será producida por Sony, aunque desconoce qué plataforma podría trasmitirla.

ELLA ES CATRIONA GRAY, LA REPRESENTANTE DE FILIPINAS QUE GANÓ MISS UNIVERSO 2018

Destacó que han comenzado con la serie de testimoniales para conocer más acerca de ella.

Estoy contenta con esto y debo decir que primero se hará una versión corta de cinco capítulos y posteriormente otro bloque para ver que tanto gusta, comentó.

May dijo que esta serie contará no solo su incursión al mundo del entretenimiento, sino también sus orígenes, "me gustaría que conocieran esa parte de mi infancia, porque creo que la de vedette ya es muy conocida".

Será interesante verme de niña, dijo May, quien reconoció que también esto servirá para romper con las especulaciones de su nacionalidad, ya que es mexicana con ascendencia china por parte de sus bisabuelos.

Aseguró que dejará todo al descubierto, incluyendo sus amores, entre los que contará sus altas y bajas en este terreno, aunque reconoció que fue una mujer que corrió con suerte en el amor.

auc

LEA TAMBIEN Yalitza Aparicio ocupa la portada de Vogue y divide opiniones La actriz Oaxaqueña, Yalitza Aparicio sorprendió con su sencillez en la entrevista de Vogue

LEA TAMBIEN Los lujosos premios que recibirá Catriona Gray, Miss Universo 2018 Además de tener el título como la mujer más bella del universo, Catriona Gray será acreedora a impresionantes beneficios