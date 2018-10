Transexual manda contundente mensaje a Lupita Jones y después se suicida

REDACCIÓN 08/10/2018 05:26 p.m.

Lupita Jones se encuentra en el ojo del huracán luego de sus polémicas declaraciones en contra de la participación de hombres transgénero en certámenes de belleza como Miss Universo. Las palabras de la ex reina de belleza hicieron mella en Itzel Aidana Ávila Monreal, un transgénero quien presuntamente se suicidó después de enviar un contundente mensaje a Jones a través de redes sociales.

De acuerdo con El Siglo de Torreón, medios locales, reportaron que Ávila Monreal se suicidó en su domicilio horas después de haber publicado un video en su cuenta de Facebook dirigido a la ex Miss Universo, solicitándole que no juzgara la situación de las personas trans.

Señora Lupita Jones, por favor fíjese muy bien lo que dice, fíjese muy bien lo que habla porque gracias a esos pensamientos, gracias a esas opiniones muchísimas personas se suicidan, muchísimas personas se sienten rechazadas y humilladas, muchísimas personas están sufriendo en carne viva el infierno de estar en un cuerpo que no pertenecen, dijo Itzel Aidana en parte de su mensaje.

Asimismo, recalcó que al ser una figura de talla internacional. Jones tiene poder para que sus palabras trasciendan y tengan fuerza, fomentando en algunos casos el odio, la homofobia, la transfobia y la discriminación.

ESTAS FUERON LAS PALABRAS DE LUPITA JONES

Durante el Congreso Internacional de la Moda en Durango, la ex Miss Universo declaró que no está de acuerdo con que las mujeres transgénero participen en los concursos de belleza porque, aseguró, "debe ser una competencia en igualdad de características y de circunstancias, y no me parece correcto".

No considero tener nada en común con un transgénero. Yo no estoy de acuerdo, como directora de Miss Universo en México tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal no estoy de acuerdo porque no creo que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones para todas.

Aunque Lupita advirtió que apoya a las mujeres transgénero a buscar el reconocimiento de sus derechos como cualquier ser humano, fue contundente y mencionó que "una mujer, nacida mujer, jamás va a ser igual a un transgénero, biológicamente no son iguales; entonces, por mucho que queramos ser ' open mind' y que la modernidad y tal".

Hasta el momento, Jones ha preferido mantenerse en silencio y no dar ninguna declaración al respecto de la presunta muerte del transexual Itzel Aidana Ávila Monreal.

nl

