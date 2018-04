Espectáculos

Lupillo Rivera pone a vender mandarinas a sus hijos en gasolinería

El hermano de Jenny Rivera decidió darles una lección de vida a sus hijos inspirado en su padre Pedro Rivera

Mediante un Facebook live, el cantante compartió con sus seguidores esta experiencia y sus fans halagaron su acción. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

El cantante Lupillo Rivera les dio una lección de vida a sus hijos, muchas personas pensarían que no tendrían la necesidad de trabajar, pero el hermano de Jenny Rivera lo hizo para enseñarles cómo es la vida de demás, por ello los puso a vender mandarinas en una gasolinería.

En su cuenta de Facebook, Rivera compartió un live donde explicó un poco de sus inicios, cuando su padre, Pedro Rivera, "me enseñó la vida, a vender en la calle".

Quise enseñarles algo de la vida, quise enseñarles un poco de lo que viví yo, explicó durante la transmisión en la red social.

También resaltó que es algo que todos los niños y jóvenes tienen que hacer, ganarse su propio dinero.

No es por necesidad raza, es porque yo creo que necesitan aprender ellos a trabajar y a ganarse la vida. Es obligación de nosotros (los padres) enseñarles a los hijos cómo ganarse la vida, resaltó Rivera.

Lupillo Rivera también comentó que le "valían madre las críticas, porque es la enseñanza más bonita que puedes darle a un ser humano".

"Esta gasolinera no sabe qué estamos haciendo esto", dijo entre risas. "Que aprendan a trabajar mis hijos, mi apá me enseñó esto y ahora sé lo que él sentía cuando me miraba hacerlo, estaba bien orgulloso de que yo lo hiciera, la vida es una chulada".

Durante su Facebook live sus fans le aplaudieron su acción y dejaron cientos de comentarios como estos: "Saludos Lupillo... Estoy de acuerdo contigo... Yo enseñé a mi hija a trabajar pronto de 14 años para que sepa ganarse su dinero ... Yo me siento orgullosa de mis hijos porque ya saben cómo ganarse su dinero", "Que tus hijos aprendan el valor de ganarse su dinero con esfuerzo y no solo pidiéndole a papá felicidades Lupillo, Dios los bendiga".

