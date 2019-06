La nueva faceta de Lupillo Castañeda, el exfutbolista que dejó los lujos por una cocina económica y hoy quiere ser Director Técnico

José Guadalupe Castañeda mejor conocido en el futbol mexicano como Lupillo Castañeda, dejó a un lado los lujos del futbol para trabajar en una cocina económica en busca de estabilidad económica que lo ha comprometido con sus valores para demostrar el beneficio del trabajo honrado.

El exfigura de equipos como Chivas, Cruz Azul, León y Dorados, volvió a la escena del balompié azteca en abril al presumir en sus redes sociales su actual vida como trabajador de una cocina económica.

"Trabajando honestamente y llevar dinero limpio a casa. Y no quitárselo a mis semejantes y llevarle dinero maldito a mi familia", escribió Lupillo en su cuenta de Twitter.

Trabajando honestamente y llevar dinero limpio a casa. Y no quitarselo a mis semejantes y llevarle dinero maldito a mi familia pic.twitter.com/tW2CIL4NGg — Lupillo Castañeda (@ElPistonAzul) 25 de abril de 2019

Meses después de recibir más visitas en el local ´El Rico Sazón´, el defensa central reconoció en una entrevista para ´Quiero TV' el orgullo que le da trabajar en la cocina, algo nada extraño para él, ya que antes de ser un reconocido futbolista, tuvo otros oficios.

"Entre que fui ladrillero, albañil, guaraches, cargaba el diablito en los mercados, vendía gelatinas, vendía periódico y trabajé en restaurantes, ahí también lavaba trastes", señaló el defensa.

Castañeda que jugó por 20 años en el futbol mexicano, tanto en Primera División como en la liga de Ascenso, afirmó que está cerca de adquirir la cocina económica ubicada en el Mercado Corona en Guadalajara, en donde apoya en todas las labores como lavar platos, cobrar y servir la comida.

"Para ser un líder, primero debes ser un líder contigo mismo, y el hecho de que yo lave platos y ollas y atienda a las mesas, no me quita ni me pone, yo le demuestro a la gente que debemos trabajar todos para beneficio de todos", asegura el exjugador de Cruz Azul.

Tras reconocer que lo suyo es el futbol y la cocina, el plan a futuro de Lupillo Castañeda es regresar al balompié mexicano.

"Estoy pensando en comprarlo e invertir, y seguir preparándome en el futbol porque también es algo que a mí me encanta, pero si no estoy en el futbol, al menos estoy trabajando en otro lado, pero lo mío principal es mirar hacía ser Director Técnico".

dmv