Los lujos de Virgilio Andrade: comedor y baño por 838 mil pesos

Cuando fue titular de la Secretaría de la Función Pública también solicitó una camioneta blindada con un costo de 70 mil pesos mensuales

El extitular de SFP comentó que la administración dictaminó que los cambios eran necesarios. (Especial)

El equipo de administración de la Secretaría de la Función Pública (SFP), autorizó la remodelación del comedor y dos baños de las oficinas por un costo de 838 mil pesos cuando fue titular de la dependencia.

Acabados en granito, cantera mexicana y cristal templado, fueron las características que solicitó su equipo de administración para los trabajos.

La gestión de la remodelación inició el 5 de abril de 2016 con la solicitud de pedido folio número 637.

Alejandro Barrera Millán, entonces director general de Recursos Materiales y Servicios Generales, y Abel Bernardo García Aranda, apoderado legal de la empresa Montenez S.A. de C.V. firmaron el contrato DC-SM-001-2016.

"LA DEPENDENCIA encomienda a EL PROVEEDOR y este se obliga a prestar mantenimiento y conservación de dos núcleos sanitarios y comedor de la oficina administrativa del C. Secretario, así como el sanitario de la oficina administrativa del Coordinador de Asesores del C. Secretario", señala la clausula primera del contrato.

El monto se estableció en 743 mil 775 pesos con 76 centavos, sin embargo, facturas en poder de LA SILLA ROTA exhiben que se le pagaron 838 mil 651 pesos con 41 centavos, es decir, 94 mil 875 pesos con 65 centavos, que representa 12.7% más de lo pactado.

En entrevista con LA SILLA ROTA, Virgilio Andrade dijo que desconocía que los trabajos de remodelación de su comedor y sanitario tuvieron costo superior a los 800 mil pesos.

"Nunca me mostraron cuanto costaba, soy ajeno a eso. Solamente estuve enterado de las razones de cambio, y las razones de cambios se debían a riesgos que había en relación de las instalaciones, y la sustitución de muebles que estaban desvencijados o que estaban en muy malas condiciones", expuso.

Por el suministro y colocación de 50 m2 de loseta gris en el piso del baño se pagaron 42 mil pesos, es decir, 840 pesos el m2.

Tres luminarias colgantes costaron 58 mil 600 pesos; por el suministro e instalación de un mueble de madera para recibir el lavabo se pagaron 30 mil pesos; y por la cubierta de granito se pagaron 14 mil 200 pesos.

Por un espejo de 90 x 140 centímetros con marco de aluminio se erogaron 2 mil 920 pesos.

El costo del retiro del piso de duela laminado fue de 290 pesos el m2, y el suministro e instalación de piso de loseta laminada costó 840 pesos, cada m2 del vestíbulo y zona del comedor costó 1,130 pesos, en total por los 55 m2 se destinaron 62 mil 150 pesos.

La colocación de 20 m2 de cantera mexicana en muros y columnas costó 16 mil 800 pesos, y el forrado de muros del acceso principal en tonos color madera a 420 pesos el m2.

Se instaló un closet de madera por 38 mil 060 pesos, una puerta de cristal templado por 15 mil 600 pesos y dos canceles de cristal templado por 22 mil 400 pesos.

Los 838 mil 651 pesos con 41 centavos de la remodelación supera el costo de un departamento nuevo en la Delegación Iztacalco en la Ciudad de México, y rebasa tres meses de salario (777 mil pesos) del presidente Peña Nieto.

Aunque hubo remodelación en muros, vestíbulo y el acceso principal de la oficina del piso 10, Virgilio Andrade señaló que sólo fue el comedor y los sanitarios, y que los trabajos obedecieron a razones de seguridad.

"No hubo remodelación de oficina, la oficina permaneció exactamente igual, hubo un cambio de instalación eléctrica porque jamás se había hecho y porque había riesgo de corto circuito. El cambio de los baños fue porque había fugas y el cambio en el comedor se debió a riesgo de incendio por la cocineta y también por cambio de muebles desvencijados", indicó el hoy director general de Bansefi.

Sin embargo, en ninguno de los anexos técnicos se detalla de algún trabajo en instalaciones de gas ni se aclara la sustitución de toda la instalación eléctrica o cableado del piso 10.

Explicó que no tuvo conocimiento de los cambios que se realizarían en su oficina, "yo soy ajeno totalmente a decisiones que toma la administración y más en función de cuestiones de seguridad, siempre he sido enemigo de la ostentación y del desplante".

El extitular de SFP comentó que la administración dictaminó que los cambios eran necesarios, y el precio de los trabajos quien firmó el contrato.

Todo tema de contratos y de precios es tema de quien firma, e incluso quien lo pide asume la responsabilidad administrativa del caso", señaló.

LA SILLA ROTA publica periódicamente la serie "El otro lado de la austeridad", en la que se presentan reportajes sobre el dispendio de recursos públicos a pesar del discurso sobre reducción del gasto.

CAMIONETA BLINDADA POR 245 MIL PESOS

Tras la revelación periodística del presunto conflicto de interés del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa por la compra de una casa en Lomas de Chapultepec con valor de 7 millones de dólares a Grupo Higa, empresa contratistas durante su gestión en el gobierno del estado de México y en el federal, el mandatario nombró a Virgilio Andrade como titular de la Función Pública para dirigir la investigación.

El 3 de febrero de 2015, en la residencia oficial de Los Pinos, el jefe del ejecutivo federal pidió al nuevo titular iniciar una indagatoria para determinar si hubo conflictos de interés en los contratos asignados por las distintas dependencias federales a las empresas que celebraron la compraventa del inmueble de su esposa, Angélica Rivera de Peña.

Una de las primeras acciones en la SFP fue la contratación de una camioneta blinda para Virgilio. Se realizó la solicitud de pedido con folio 446 el 16 de febrero de 2015.

Contratos y facturas revelan que se destinaron 245 mil pesos del presupuesto para el alquiler del vehículo blindado, servicio que no utilizó su antecesor Julián Olivas Ugalde, quien durante dos años fue encargado de despacho de la secretaría.

Virgilio Andrade, extitular de la SFP, aseguró que no solicitó la camioneta blindada, y justificó el uso como parte de los protocolos de seguridad del Estado Mayor.

Para mi no tiene absolutamente ningún peligro (el cargo de secretario), en lo personal no hice absolutamente ninguna petición por voluntad, si no que son protocolos de seguridad que se tienen entre el Estado Mayor y la administración de cualquier secretaría para efectos de cubrir quien este en el cargo", indicó.

El contrato DC-079-2015 con la empresa Lumo S.A. de C.V. detalla "los servicios de arrendamiento de un vehículo terrestre, blindado de agencia, con el propósito de dar seguridad a la integridad de Titular de LA DEPENDENCIA".

Se trató de una camioneta Grand Cherokee Limited Lujo V8 con blindaje nivel NIJ-IIIA color gris plata, con rastreador satelital, aire acondicionado, transmisión automática de 8 velocidades, a un costo de 70 mil pesos mensuales, con vigencia del 16 de febrero al 16 de junio de 2016.

El documento lo firmó Franco Gerardo Marcello Fabbri Vázquez, entonces director general de Recursos Materiales y Servicios Generales, y Martín Daniel Arriaga Arias, apoderado legal de la empresa.

Se pagaron cuatro facturas por un total de 245 mil pesos que cubrieron hasta el 31 de mayo de 2015, ya que el 5 de junio de ese año la SFP firmó el contrato DC-ESP-004-2015 nuevamente con Lumo S.A. de C.V. por 2.4 millones de pesos para el arrendamiento de vehículos terrestres por el resto del año.

Los resultados de la investigación de la SFP sobre la "Casa Blanca" se presentaron el 21 de agosto de 2015, es decir que el contrato de la camioneta blindada abarcó la mitad del tiempo que duró la indagatoria, y la otra con un contrato de arrendamiento de otros vehículos.

Virgilio Andrade señaló que no estuvo en riesgo ni recibió ninguna amenaza, y que el uso de la camioneta blinda fue por decisión del Estado Mayor Presidencial.

"No es un asunto de personas, es un asunto de protocolos que el Estado Mayor y las administraciones de cada dependencia deciden en función de las circunstancias a juicio de ellos, no a juicio del secretario", explicó.

Reconoció que la SFP "estuvo acéfala" por dos años, y que para el Estado Mayor Presidencial Julián Olivas Ugalde no necesitaba de un vehículo de protección.

"Yo fui el primer secretario de la Función Pública con el presidente Enrique Peña Nieto, Julián Olivas no era secretario, era subsecretario, y como encargado de despacho no es secretario, y al no ser secretario, no aplican los protocolos de seguridad, ni se fijan en ello, ni el Estado Mayor ni la oficina misma de administración de la secretaría", detalló.

Virgilio Andrade dejó la titularidad de la SFP el 18 de julio de 2016.

