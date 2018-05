Luisito Rey

Andrés García asegura que Luisito Rey le pidió a Durazo que desapareciera a Marcela Basteri

De acuerdo a Andrés García, Luisito Rey quería desaparecer a Marcela Basteri y para conseguirlo pidió la ayuda de Arturo "El Negro" Durazo

REDACCIÓN 23/05/2018 01:50 p.m.

Luis Rey, el papá de Luis Miguel, quería desaparecer a Marcela Bateri, la madre de sus dos hijos, así lo declaro el actor Andrés García (FOTO TOMADA DE WEB)

En medio de las versiones que circulan respecto de la desaparición en los 80 de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel; el actor Andrés García aseguró que Luisito Rey, papá del cantante, sí pidió ayuda a Arturo "El Negro" Durazo y al propio Andrés para desaparecer a su esposa.

De acuerdo con Quién, en entrevista para el programa "Todo para la mujer", el actor Andrés García, quien fuera amigo cercano de Luis Rey, detalló que fue el propio Durazo (jefe de la policía en ese entonces), quien le confesó la petición del papá de Luis Miguel.

Él (Luisito Rey) se lo pidió a Durazo, y Durazo me dijo 'oye me está pidiendo que haga eso' y luego me lo pidió a mí, pero le dije que eso era una barbaridad, ´no puedes hacer eso' le dije, relató el actor en la entrevista radiofónica.

Aunque Andrés y Luisito Rey tuvieron una estrecha amistad, el actor reconoció que fue una "mala persona": "Fuimos muy amigos en una época, luego me hizo dos barbarrajadas y ahí lo corte, era una mala persona, era un perfecto hijo de su pelona, él no respetaba a nadie, tomaba ventaja de todo el mundo, (hubo) cosas muy sórdidas que quería hacerle (a su esposa), unas barbaridades a Marcela, terribles. Yo le dije 'no', yo no puedo hacer eso", comentó.

García detalló que él le contó a Luis Miguel las intenciones de su padre y el cantante le respondió decepcionado "Qué vergüenza me hace pasar mi padre".

Respecto A la versión que circuló recientemente al respecto de la muerte de la italiana, Andrés dijo: "No creo que haya sido un 'pasón' o alguna cosas de esas (...) Ella era muy cariñosa, era muy mamá de sus hijos y de su casa, los amaba a todos, ella no era una mujer de echar chisme. Yo pienso que ella se alejó de él harta de tantas injusticias que él le hacía".





