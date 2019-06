"No es moda ni burla": Tunden a "Luisito Comunica" por tomarse fotos en Chernobyl

REDACCIÓN 11/06/2019 05:32 p.m.

Desde el estreno de la serie de HBO, "Chernobyl" decenas de youtubers han visitado el lugar para tomarse fotos o hacer transmisiones.

De acuerdo a Medio Tiempo, el youtuber mexicano, Luisito Comunica, generó polémica entre sus seguidores tras viajar a Chernobyl, en el norte de Ucrania, y hacer "humor" en un lugar en el que hace 33 años ocurrió el peor desastre nuclear del mundo.

Recordemos que más de 4 mil personas murieron a causa de la radiación y otras tantas sufrieron modificaciones en su cuerpo hace 33 años.

HOMBRE ADOPTÓ VIDA DE PERRO Y BUSCA SER LA PRIMERA PERSONA "TRANSESPECIE"

Mediante las cuentas de Twitter e Instagram, Luisito Comunica compartió imágenes de su viaje acompañadas de descripciones en las que utilizó el sarcasmo.

"Primer día en Chernobyl y me empiezo a sentir un poco raro. ¿Creen que esté todo bien?" y "Chernobyl es tóxico, pero no tan tóxico como tu ex".

No te sumes a la onda y al climax que está pegando ese lugar por la serie, colocando ese tipo de pie de fotos... no hagas que tomen ese lugar como una burla... merece respeto, fue uno de los comentarios que desató.

"Sin duda la segunda foto me parece completamente fuera de lugar, posar como si estuvieras de j... con tus amigos en un sitio donde ocurrió semejante tragedia...creo que merece más respeto el sitio donde estás parado. Se trata de Chernóbil, no la playa", recriminó uno de sus seguidores.

Y las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar.

auc

LEA TAMBIEN Cámaras de seguridad capta misteriosa criatura parecida al elfo de "Harry Potter" Cuando la mujer revisó las cámaras de seguridad de su casa, encontró una misteriosa criatura que camina de manera aterradora

LEA TAMBIEN Puso esto en su rostro para broncearse y terminó completamente hinchada La joven fue diagnosticada con envenenamiento por el sol que dejó su piel con una sensación "blanda"