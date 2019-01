Luisito Comunica se burla de los medios que aseguraron quería ser gobernador de Puebla

REDACCIÓN 11/01/2019 09:37 p.m.

Un grupo de fans dio de alta a Lusito Comunica en los registros para postularse como gobernador interino del estado de Puebla y los medios difundieron la noticia de una manera que provocaría carcajadas del famoso youtuber.

De acuerdo con Tribuna, Luisito Comunica lanzó un video en su canal de YouTube en el que desmintió sus supuestas intenciones de postularse como gobernador Puebla, tras la muerte de Martha Erika Alonso.

El influencer expresó que al igual que todos se enteró de su supuesta postulación a través de diversos medios de comunicación. Hasta donde se sabe la propuesta fue presentada por un club de fanáticas.

Para ser sincero no tengo idea de donde salió todo esto, yo me enteré al mismo tiempo que ustedes que al parecer quiero ser gobernador de un Estado. Estoy sorprendido por esta noticia que está por todos lados, mencionó.

Luis Arturo Villar Sudek contó que durante el día recibió llamadas de varios familiares quienes estaban asombrados por la noticia y preguntaron por sus propuestas.

No está en mis intenciones ser gobernador de Puebla, alguien inventó esta noticia, o también leí que un club de fans me dio de alta con mi nombre Luis Villar, agregó.

Lo voy a decir lo más claro posible. Nada de sarcasmo, nada de bromas, para que no saquen nada de contexto:



NO QUIERO SER GOBERNADOR DE NINGÚN ESTADO.



NO me di de alta en ningún registro.



NO tengo idea de dónde salió la noticia.



NO tengo ninguna relación con nada de política. — Luis El Chido (@LuisitoComunica) 11 de enero de 2019

Ver esta publicación en Instagram OLV NO ME LA CREO, QUÉ GRAN DÍA! 20 MILLONEEEESSS!!! Gracias, gracias! Hasta dónde llegaremos?! ´Ora sí viene lo CHIIIIDO! ???????? Una publicación compartida de Luis El Chido ???? (@luisitocomunica) el 6 Dic, 2018 a las 6:45 PST

De igual forma criticó a los que dieron su opinión en redes sociales sin estar informaos del tema.

Me da risa que las personas que se sienten los más inteligentes son los que menos se informan, dice el creador de la marca de ropa Rey Palomo.

an

LEA TAMBIEN ¡Adiós Hell and Heaven! Llega Domination Fest con una legendaria banda de Glam Metal El rock no se crea ni se destruye, solo se transforma, dice el video promocional de Ocesa sobre el Domination Fest

LEA TAMBIEN ¡Como dos gotas de agua! Aislinn Derbez presenta a su "gemela" en redes sociales La atractiva mujer, bien podría ser la hermana gemela perdida de la actriz Aislinn Derbez