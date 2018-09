Polémica en redes, acusan a Luisito comunica de emborrachar a una mujer y abandonarla

REDACCIÓN 20/09/2018 04:45 p.m.

Luisito Comunica en medio del escándalo, una usuaria de Twiitter acusó al famoso youtuber en la red social de haberla emborrachad y abandonado en un antro de la Ciudad de México, de inmediato le empezaron a llover críticas al influencer.

De acuerdo con Publimetro, Luisito Comunica es de los influencers más reconocidos, su canal de YouTube rebasa los 18 millones de suscriptores, pues sus videos sobre sus viajes han cautivado a internautas de todo el mundo.

Sin embargo, eso no lo salva de estar en medio de la polémica. De acuerdo con diversos medios de comunicación una usuaria de Twitter confesó que hace tres años el "youtuber" la invitó a salir para después dejarla abandonada y bloquearla de redes sociales.

Además, se dio a conocer que la usuaria y Luisito Comunica tuvieron contacto en 2016.

Pero después de la controversia que se generó, fue la misma usuaria "Danvati" quien afirmó que Lusito no la violó "ni se burló de su cuerpo".

Luisito comunica NO me violó ni se burló de mi cuerpo. Si hubieran leído las respuestas del tuit sobre los artistas woke, hubieran leído que el chavo ya se acercó a pedir disculpas, claramente no hablo de luís. (@danvati) September 20, 2018

