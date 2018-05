Espectáculos

Muere Margot Kidder, actriz que interpretaba a "Luisa Lane" en "Supermán"

La actriz murió en su casa tras una dura lucha contra el trastorno bipolar que padecía, hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte

REDACCIÓN 14/05/2018 02:03 p.m.

Margot Kidder también protagonizó Black Christmas, The great Waldo Pepper y The Amityville Horror. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Diversos medios de comunicación informaron que la actriz canadiense Margot Kidder, que interpretó a "Luisa Lane" en la serie de películas "Supermán", al lado de Christopher Reeve, falleció a los 69 años de edad.

Recordemos que Kidder tuvo problemas con el trastorno bipolar, saltó a la fama después de protagonizar la primera película de "Supermán" y siguió interpretando a la periodista "Luisa Lane" en "Supermán II", "Supermán III" y "Supermán IV: La búsqueda de la paz".

Su carrera abarcó varias décadas y la última película en que apareció fue en 2017 "The Neighborhood", según IMDB.

Un obituario de Margaret Ruth "Margot" Kidder publicado en el sitio web de una funeraria indicó que la actriz murió la víspera en su casa de Livingstone, Montana. La muerte de Kidder fue confirmada por un representante de Franzen-Davis Funeral Home en Livingston, Montana.

Kidder también protagonizó "Black Christmas", "The great Waldo Pepper" y "The Amityville Horror", obteniendo un premio Emmy en 2015 por su actuación en la serie infantil "R.L. Stine's The Haunting Hour".

Kidder se convirtió en un rostro público para la defensa de la salud mental después de un episodio bipolar muy publicitado en 1996 que dio lugar a la desaparición de la actriz, solo para encontrarse desaliñada y desorientada varios días después.

"Un diagnóstico es solo una descripción de los síntomas para guiar a los médicos sobre cómo tratarlo. Un diagnóstico ni siquiera insinúa la causa raíz o la posible cura de esos síntomas", dijo Kidder a Los Angeles Times en 1997 sobre su lucha contra la enfermedad mental.

Nacida en Yellowknife, Territorios del Noroeste, en Canadá, Kidder se convirtió en ciudadana estadunidense naturalizada en 2005. La causa de muerte no fue dada a conocer.

RIP #MargotKidder Una publicación compartida de @ intergalacticnyc el 14 May, 2018 a las 12:05 PDT

auc

