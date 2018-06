Alerta de Spoilers

Revelan escandaloso detalle del capítulo 7 de "Luis Miguel, La Serie"

Se dice que el capítulo 7 es el más emocionante de la primera temporada de "Luis Miguel, La Serie" y han revelado un impresionante detalle

El presentador René Franco reveló en su programa radiofónico La Taquilla, que ya vio el capítulo 7 de "Luis Miguel, La Serie" y ha revelado un escandaloso detalle que descubriremos hasta las 09:00 de la noche del domingo, hora en que se libera el capítulo.

De acuerdo con Publimetro, el comunicador advirtió que sin duda, "Es el mejor episodio de toda la serie hasta hoy" y contundente advirtió "Vas a ser muy feliz... No te puedes perder el principio... Cuando termines de ver el capítulo lo que único que vas a decir es: ´ay, no puede ser, no es cierto. Luis Miguel es una persona gandalla. "El capítulo 7 es una salvajada", finalizó.

En las últimas semanas, la producción de Netflix ha causado gran expectativa luego de revelar secretos y detalles sobre la vida de uno de los cantantes más importantes de México.

