POLÍTICAS MIGRATORIAS

EU no puede estar por encima de los derechos de los migrantes: SRE

En la reunión bilateral, el canciller aprovechó para mostrar su preocupación ante el discurso antiinmigrante de Washigton

REDACCIÓN 14/06/2018 11:49 a.m.

En secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray (Especial/Archivo)

México continuará protegiendo los derechos de los migrantes mexicanos, al referirse a las nuevas políticas migratorias adoptadas por Estados Unidos, dijo este jueves el Canciller Luis Videgaray, en el Vaticano.

Existe una preocupación por las políticas y discurso antinmigrante que surge desde Washington, afirmó Videgaray en su participación en el encuentro entre México y la Santa Sede.

"México reconoce el derecho de Estados Unidos a definir sus propias reglas y sus políticas migratorias, pero este derecho soberano no puede estar por encima de los derechos humanos ni de la dignidad de la persona", destacó.

El evento fue organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias, la Secretaría de Estado de la Santa Sede y la Embajada de México en El Vaticano; y tuvo por objetivo revisar las conversaciones bilaterales que se abrieron desde 2014, en aras de que las Naciones Unidas aprueben el Pacto Mundial para las Migraciones, para fines de año en Marruecos.

México no puede estar de acuerdo con la decisión de Estados Unidos de separar a las familias de migrantes, pues se ha reportado que más de 2 mil niños han sido separados de sus padres, dijo el funcionario.

"Hemos manifestado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos nuestra preocupación por los efectos de la Ley SB-4 de Texas, que le da facultades sin precedentes a la Policía para actuar en contra de los migrantes", recordó el Canciller.

También dijo que hay que lamentar que Estados Unidos haya salido de las negociaciones del Pacto Mundial, no obstante, esto no deja fuera las esperanzas de lograr la definición de un acuerdo que se pronostica que será un instrumento global para las políticas migratorias entre Estados.

La participación de la Iglesia de México en cuestión migratoria fue reiterada por Monseñor Guillermo Ortiz Mondragón, Obispo de Cuautitlán y Responsable de la movilidad humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el cual resaltó en entrevista con Reforma los atrasos del Estado y de la sociedad civil ante la problemática.

"No hay centros, no hay casas, no hay leyes, no hay protocolos para atender a los migrantes y se están elaborando", dijo el obispo mexicano al recordar que el diálogo entre Iglesia y Estado sobre migración y migrantes tiene que llevar a ver las situaciones concretas, a que la Iglesia participe en la formulación y aplicación de las leyes.

Mondragón lamentó que el tema de los migrantes no haya sido un eje de campaña electoral y que en realidad fue tratado casi superficialmente.

"(Sea quien sea el próximo Presidente), esperemos que estando en su lugar se dé cuenta (de esta realidad)", dijo Mondragón, subrayando que la sociedad se caracteriza siempre más por el egoísmo, la falta de acogida y el miedo a los diversos.

El retraso de México sobre el tema también fue evidenciado por Videgaray, quien reconoció que México tiene mucho por hacer para mejorar la situación de los migrantes que transitan por el País rumbo a Estados Unidos.

Sin embargo, destacó, en muchos países se ha visto cómo en la política y en los movimientos sociales hay un resurgimiento de expresiones y sentimientos de nacionalismos que se traducen en xenofobia, en rechazo a los migrantes.

No es admisible que se quiera señalar a los migrantes como el origen de uno de los problemas más apremiantes de nuestra sociedad, añadió, y resaltó que en muchos casos los migrantes son "chivos expiatorios" a los que se les atribuye la calidad de amenaza, cuando en realidad los migrantes contribuyen a la economía, la cultura y la sociedad a la que llegan.

Según el Canciller Videgaray, las autoridades mexicanas despliegan actualmente su máxima capacidad para defender y proteger la dignidad y los derechos fundamentales de los migrantes en Estados Unidos, con una red de 50 consulados y a más de 30 mil casos de mexicanos que piden apoyo, alcanzando un total de 600 mil personas que en los últimos 16 meses recibieron asesoría legal.

"Tenemos una coincidencia fundamental con la Santa Sede con respecto al tema de la migración. Vaticano y México creemos que los derechos humanos y la dignidad de los migrantes deben de respetarse y protegerse por encima de su estatus legal, reconociendo lo que aportan los migrantes a los países a los que llegan", destacó Videgaray a la prensa.

De forma paralela, a través de un mensaje enviado a los participantes al evento, el propio Papa Francisco recordó contundentemente que los migrantes no son números, si no personas.

"En la cuestión de la migración no están en juego solo números, si no personas, con su historia, su cultura, sus sentimientos, sus anhelos. Estas personas necesitan una protección continua, independientemente del estatus migratorio que tengan", indicó el Pontífice en un mensaje leído por Monseñor Paul Richard Gallagher, Secretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados.

Los derechos de los migrantes, dijo el Papa, deben ser protegidos, en especial los niños y las víctimas de las redes del tráfico de seres humanos, de guerras y de calamidades naturales.

Francisco aseguró que todos ellos esperan que se tenga el valor de destruir el muro de esa complicidad cómoda y muda que agrava su situación de desamparo.

(Con información de Reforma)

