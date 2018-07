"Luis Miguel La Serie"

Roberto Palazuelos asegura que Luis Miguel "se metía perico cada tres minutos"

Palazuelos se encuentra molesto con la manera en que lo han pintado en "Luis Miguel La Serie", como gorrón, adicto y traicionero

REDACCIÓN 06/07/2018 08:57 p.m.

Roberto Palazuelos incluso ha contemplado la posibilidad de demandar a Luis Miguel, por difamarlo en "Luis Miguel La Serie" (FOTO TOMADA DE WEB)

Roberto Palazuelos se está cansando de la manera en que la serie de Netflix de Luis Miguel está "difamando" su imagen como un antagonista a la figura del intérprete mexicano e incluso ha llegado a anunciar que comenzará a revelar detalles personales del cantante si esto continúa. Y de hecho ya lo hizo al revelar que "se metía perico cada tres minutos".

De acuerdo con Vanguardia, el actor comentó que en "Luis Miguel La Serie" hay varias cosas que son ciertas y otras que no: "Antes que nada se siente padre que te recreen ahí cuando tenías 21, 22 o 23, en esa época Micky tendría como 18 o 19, el Burro como 24. Lo que sí es hay cosas que sí son ciertas, pero hay otras muchas que no lo son".

"La primera, cuando hablan acerca de que yo chismeé que Mariana estaba con el Negro González, que estaba yo con el burro, ninguno de los dos fuimos, tampoco estuvo el Negro González Iñárritu", continuó.

Desde ahí, dices que están utilizando mí personaje. Lo que pasa es que los escritores han agarrado mucho mi personaje para crear una persona ficticia pero se les olvida que soy una persona de carne y hueso, sin pensar en los problemas que me pueden causar, explicó.

Después de eso, "todo había estado bien", hasta la pelea en el Baby´O, en el capítulo que se estrenó el pasado domingo 24 de junio.

"En el capítulo en donde supuestamente me peleo con este cuate en el Baby´O en 1989, de entrada ´Muchachitas´ fue a finales de 1991, ¿cómo puede haberle yo dicho que me acaban de contratar para la telenovela?, cuando a mí me faltaban dos años de futuro para llegar a esa telenovela".

Y ahí dejan que mi antagónico y que me molesto y que no sé qué, nada de eso pasó, es una vil mentira. Ya ahí sí molesta un poco, porque yo estoy tranquilo con mi hijo y comienzan a llegar insultos por Instagram, por Twitter de que yo era un gorrón, un mal agradecido.

Palazuelos considera que hay muchas cosas que son reales y que la serie no ha presentado. "De entrada no marca la prepotencia de él, se pone muy decentito, no marca lo drogadicto que era, porque ese cuate se metía perico cada tres minutos".

