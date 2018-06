Espectáculos

Revelan detalles del romance entre Kate del Castillo y Luis Miguel

La hermana de Kate del Castillo, Verónica del Castillo relató como eran los encuentros entre "El Sol" y la actriz en Acapulco

REDACCIÓN 12/06/2018 11:07 a.m.

Kate del Castillo tuvo una relación fugaz con Luis Miguel en la década de los noventa, pero hasta ahora salen a la luz detalles íntimos. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

Tras el estreno de la serie biográfica de Luis Miguel, muchos de los secretos de "El sol" han salido a la luz y han puesto de cabeza a todos sus seguidores.

De acuerdo a El Sol de Torreón, la periodista Verónica del Castillo reveló que su hermana Kate tuvo una relación fugaz con el intérprete de "La Incondicional" en la década de los noventa.

Mi hermana me llevaba de chaperón, estábamos muy chicas, (a Kate) le daba como mucha pena salir con Luis Miguel (por eso la acompañaba), además de que mis papás no la dejarían si no iba yo; éramos muy chavitas, aseguró Verónica Del Castillo.

También contó: "llegamos a ir con Luis Miguel al Baby`O Acapulco, pero también a restaurantes, se bloqueaban las partes de arriba del restaurante y estábamos ahí Kate, Luis Miguel y yo".

La conductora de TV Verónica del Castillo reveló que además de conocer la casa del artista en Acapulco, también vivió grandes anécdotas junto a él.

ALEJANDRA ÁVALOS PIERDE 25 KILOS Y LO PRESUME EN BIKINI

(Una vez) me subí en un jet ski con Luis Miguel, le agarré las ´carnes´ y se rompió el manubrio del jet ski. Llegan dos guaruras, y ya ahí nos ayudaron y nos regresamos. Me duró cinco minutos el gusto de abrazar y agarrar a Luis Miguel, dijo con una gran sonrisa.

Asimismo, la hija de Eric del Castillo indicó que la imagen que se presenta de "Luis Miguel" es muy cercana a la realidad.

Luismi es un caballero, es un amor de hombre, de persona. Es un encanto, lo están retratando muy bien en la serie, para mí es un flashback de mi infancia, de mis amistades, de los lugares donde yo salía.

"Ahora que veo la serie, más me enorgullece haber sido su amiga o estar cerca de él y sobre todo de conocerlo, porque la verdad no sé cómo no está peor, con todo lo que ha vivido me parece admirable cómo ha manejado su vida y carrera. Con sus errores y aciertos la verdad es que ahora lo quiero más", expresó.

Cabe señalar que fue en 2013 cuando la actriz mexicana desmintió haber tenido un romance con Luis Miguel, luego de los rumores que los relacionaban sentimentalmente: sin embargo, el año pasado no perdió la oportunidad de presumir una foto en la que aparece sonriente junto a él.

auc

LEA TAMBIEN Pone en duda la paternidad del hijo de Lucía Méndez, aseguran que el padre es Luis Miguel En varias ocasiones Lucía Méndez ha señalado que tuvo un romance con Luis Miguel, y ahora un video pone en duda la paternidad de su hijo

LEA TAMBIEN Este es el restaurante más hermoso del mundo y está en México De los 32 países finalistas, Ixi´im, recibió el premio "Prix Versailles" que otorga la Unesco al restaurante más hermoso del mundo