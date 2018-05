Espectáculos

8 momentos de impacto en el quinto capítulo de "Luis Miguel La Serie"

Después del quinto capituló de la famosa serie de "Luis Miguel" estas escenas causaron mucho revuelo en redes sociales

REDACCIÓN 22/05/2018 02:20 p.m.

Hacemos un repaso de lo más impactante en el quinto capitulo de Luis Miguel, la serie. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

Volvió a pasar una vez más, el nuevo capítulo de la serie de Luis Miguel nos dejó una canción en la cabeza (¡de pronto flash!).

Pero hagamos un breve recuento de los momentos más emocionantes de la serie en este quinto capítulo de "Luis Miguel, la serie", de acuerdo con Actitud Fem.

Comencemos con la primera escena del capítulo, donde se ve a Luis Miguel de unos 18 años recibiendo sexo oral y después teniendo sexo con una azafata, a la que, como buen galán, le dice: "yo te llamo".

Seguida del maltrato a la fan, si lo se hemos visto esta grosería por parte de muchos "artistas" pero no nos lo esperábamos de "El Sol", eso sí que nos rompió el corazón en esta escena.

Después vimos a un Luis Miguel de unos escasos 12 años donde cantó por primera vez en el programa dominical "Siempre en Domingo", pero tras abandonar el escenario Luisito Rey le dijo "lo hiciste todo mal, bueno, no así literalmente, pero casi", y todos vimos que el pequeño "Sol" lo dio todo.

Pero todos nos quedamos con cara de ¿qué? cuando el Doc no se da cuenta de que Fabiola no es una modelo a pesar de que las modelos iban vestidas diferentes a la fan, ella se ve dulce e inocente y no corrompida por el mundo del espectáculo.

Tal vez lo más feo fue ver que a Luis Migue no le intereso saber que traía dos personas en el auto que iba manejando y este cae al mar por ir a alta velocidad, aún peor la impotencia al ver que no encontraban a la dulce Fabiola.

Todos hemos visto el trato de Rosy hacía Luis Miguel pero en este quinto capítulo vimos el desapego del cantante tal vez influenciado por la fiesta, las mujeres y el alcohol.

Entonces Rosy acude con Luis Miguel para contarle que su papá tomó dinero y él le contesta de la peor manera, con un "¿quieres que además de traer todo el dinero también haga tu trabajo y el de tu esposo?" y la pobre Rosy hasta le dice "Te desconozco, Mickey".

Después de que pusiera la vida de dos personas en riesgo por manejar a alta velocidad ¬†Hugo la pasó súper mal en este capítulo, y para el final, el maldito de Luis Miguel ni siquiera le contesta.

Pero lo peor fue cuando terminó el capítulo y no pasó nada que alimentara nuestras especulaciones con el embarazo de Stephanie Salas.

