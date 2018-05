Espectáculos

Conoce al próximo amor de Luis Miguel que saldrá en la serie

El próximo domingo se revelará el capitulo cinco de la exitosa serie de Luis Miguel y este personaje aparecerá para darle emoción

REDACCIÓN 15/05/2018 06:24 p.m.

Esta actriz y el cantante duraron siete años de novios, pero su separación es una incógnita. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

Hace un mes se estrenó la series que habla de la vida del cantante Luis Miguel, que ha tenido todo un éxito, y no es para menos ya que la vida de ´El Sol´ ha estado llena de drama y polémica.

Uno de los aspectos que ha resaltado en el programa, son los diferentes famosos que convivieron con el cantante a través de los años.

Hasta el momento se dio a conocer quién fue el primer amor de "El Sol", la fotógrafa Mariana Yazbek, quien supuestamente terminó con él por culpa de un tercero en discordia que para sorpresa de muchos es nada más y nada menos que el director de cine, Alejandro González Inárritu.

También en el cuarto capítulo entra a la vida de Luis Miguel, la entonces modelo Stephanie Salas, mamá de Michelle Salas.

Cabe señalar que durante muchos años se supo que uno de los romances más misteriosos de Luis Miguel fue el que tuvo con Issabela Camil, quien rompió el silencio sobre la relación que mantuvieron.

Issabela Camil fue novia del cantante por siete años, y contrario a lo que muchos pensarían, ella declaró abiertamente que no desea ver ni un solo capítulo de la afamada transmisión.

´No he visto nada sobre la serie de Luis Miguel. No me da curiosidad ni un solo momento, yo más que nadie sé lo que pasó con su vida. Entonces, pues si ya lo viví, ya no lo necesito ver en la televisión´.

Al ser cuestionada sobre su opinión de que Luis Miguel se refiriera a ella como el amor de su vida, ella contestó:

Siempre el primer amor es brutalmente fuerte y deja huella en la vida de todos... es muy bello y muy sincero de parte de él decirlo abiertamente.

Sin embargo no quiso comentar sobre la familia de Luis Miguel por respeto a él y a su historia juntos y desmintió que existiera un acuerdo legal que le impida hablar de su relación resaltando que no lo hace por educación.

¿Quién es Isabela Camil?

Erika Ellice Sotres Starr, conocida artísticamente como Issabela Camil, es una actriz mexicana, hermana política del actor mexicano Jaime Camil.

Está casada con el también actor y productor mexicano Sergio Mayer, sus padres son el mexicano Armando Sotres Y la modelo estadounidense Tony Star.

Desde pequeña mostró interés en el mundo del espectáculo e ingresó al CEA Televisa en 1995.

Comenzó su carrera como actriz a mediados de la década de 1990 en pequeños papeles y obras teatrales.

Ha participado en:

Por amar sin ley (2018) - Isabel Palacios

Muy padres (2017) - Déborah Rondón

Hoy voy a cambiar (2017) - Esther "Esthercita" Ramos Millán

Mujeres de negro (2016) - Miriam del Villar

Pasión y poder (2015-2016) - Caridad Herrera Fuentes

Lo que la vida me robó (2013-2014) - Amelia Bertrand de Arechiga

Gossip Girl Acapulco (2013) - Liliana "Lili" López-Haro

Abismo de pasión (2012) - Ingrid Navarro Vda. de Jasso

Teresa (2010) - Paloma Dueñas

Capadocia (2010) - Grace Ferreira

Mujeres asesinas (2010) - Ana VanDyrik

El Pantera (2008) - Virginia

La fea más bella (2006) - Isabella del Conde

La ley del silencio (2005) - Julia

Lo que es el amor (2002) - Gloria Ocampo

El centinela (1996) - Maya Carasco

Walker, Texas Ranger (1996) - Juanita Ortiz

