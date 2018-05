Espectáculos

Roberto Palazuelos asegura que todo lo que pasa en la serie de Luis Miguel no es verdad

El "Diamante negro", Roberto Palazuelos no dudo en hablar sobre la trama de la serie y si cree que esta concuerda con la realidad

Roberto Palazuelos aseguró que aunque la serie está bien producida, tiene imprecisiones históricas y criticó que los productores. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

El domingo pasado se reveló el cuarto capítulo de la serie de Luis Miguel y con él la razón del rompimiento de su relación amorosa Mariana Yazbek.

Tras ser revelado el nuevo capítulo de la serie de "El Sol", Roberto Palazuelos fue llamado en redes sociales "chismoso y soplón", de acuerdo con Publimetro.

Esto, después de que en la serie se mencionó que un amigo de Luis Miguel (Roberto Palazuelos) fue quien le contó que encontró a Mariana (su novia) con su ex (Alejandro González Iñárritu). Esto desencadenó que Micky desconfiara de su novia y terminarán.

En redes sociales al "Diamante negro" fue acusado de ocasionar la ruptura de la relación amorosa de su amigo, por lo que fue víctima de diversos memes.

En entrevista para un reconocido diario, Palazuelos aseguró que aunque la serie está bien producida, tiene imprecisiones históricas y criticó que los productores –excusándose en que es ficción– no corroboraran la información.

"Entiendo que quieran exagerar algunos detalles, pero la historia la están contextualizando como real, en un personaje de la vida real. Entonces que se exageren las situaciones, pero que no mientan en los hechos que afectan a quienes no participaron. Eso es muy distinto (...) Eso que sucedió (en el capítulo) es totalmente falso. Ni el 'Burro' ni yo fuimos a la boda de Yuri. Hay demasiadas imprecisiones en la manera en la que se maneja la información. Yo no podría haber hecho los comentarios que se dan sobre Mariana porque le tenía mucho aprecio", detalló.

Al respecto de la forma en la que se narra la relación de Luis Miguel con "Sophie" (Stephanie Salas), Palazuelos desmintió: "Ahí hubo una relación, no fue como lo pintan, él la visitaba muchísimo en su casa en San Jerónimo".

Sobre la "maldad" con que se muestra Luisito Rey, padre del cantante, dijo: "A Luisito Rey lo ponen como el más malo de la película, y les falta retratar su aspecto carismático, te enamorabas de su personalidad. Creo que los únicos que sí se parecen del todo son Luis Miguel cuando era niño y su mamá, Marcela", expresó.

Sobre cómo es presentado el propio Luis Miguel, Palazuelos criticó: "Lo ponen como si estuviera accesible a todos, en todo momento, y eso está muy alejado de la realidad (...) Hay que pensar que no siempre será bueno que uno mismo se produzca su propia serie pues sólo saca la bueno, y no es bueno ponerse como un santo. Es como querer parecerse al papa Francisco. A (Micky) no se le puede olvidar lo mal que se portaba".

Pero las redes sociales no perdonaron a Palazuelos y estos son algunos memes que le dedicaron.

Jajajaja si buscan "Roberto Palazuelos" en Wikipedia sale esto jajajajajaja pic.twitter.com/6TXgcjrCNC — MMHR? (@MilkaHdez) 14 de mayo de 2018

Siempre me ha caído mal Roberto Palazuelos, ahora peoor por chismoso pic.twitter.com/Zd9eOACI3f — Vega ???? (@maiflm3) 14 de mayo de 2018

Así veo a Roberto Palazuelos después de ver el capítulo de #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/OMzhf2oM8b — Luis Miguel (@SoyIuismiguel) 14 de mayo de 2018

