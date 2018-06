Foto

Luis Miguel si se despidió de su padre antes de que muriera

Tío de Luis Miguel cuenta cómo reaccionó Luis Miguel en el lecho de muerte de Luisito Rey

REDACCIÓN 23/06/2018 04:44 p.m.

Tío de Luis Miguel confirma que “El Sol” si se despidió de su padre Luisito Rey antes de morir (FOTO TOMADA DE WEB)

Tras el éxito de la serie biográfica “Luis Miguel, La Serie” de Netflix y Telemundo personas cercanas a “El Sol” han salido a dar su versión de lo que vemos en la plataforma de streaming. Esta vez Mario Vicente Gallego, tío de Luis Miguel sale a dar su testimonio sobre la relación de Luisito Rey con su hijo Luis Miguel.

De acuerdo con Infobae, en el caso de la relación que el cantante mantenía con su padre, la tira muestra una reacción indiferente de LuisMi ante la noticia de la cercana muerte de su padre; su tío, Mario Vicente Gallego, aseguró todo lo contrario.

Según la entrevista que brindó para el programa Ventaneando en el año 2004, el cantante y su hermano, Alejandro Basteri, visitaron a Luis Rey horas antes que se produjera su deceso.

Luis Miguel en el Funeral de su padre

Se hartó de llorar, se hincaron los dos y gritaban llorando los dos hermanos, relató el familiar del astro.

"Yo creo que sí sentía, porque los que están en coma me entero que sienten, entonces le salieron dos lágrimas de sangre a mi hermano Luis, y a las dos horas murió", agregó, consultado sobre si el padre pudo darse cuenta de su visita en ese momento.





"A mí me llamó el doctor aparte, me dijo que le habían encontrado cocaína en la sangre, y le había encontrado barbitúrico. Entonces yo le dije al doctor por qué no le hacemos una autopsia, se lo dije a mi sobrino, y él me dijo que no tenía tiempo, que tenía que irse para Brasil. El doctor dijo que tenía alcohol, barbitúrico y cocaína en la sangre y no dijeron nada, entonces ya al día siguiente dijeron que había tenido un virus hospitalario", detalló respecto de las causas de la muerte.

"Seguramente lo vio, pero el padre nunca le dijo que la tomara, que yo sepa nunca se la dio su padre. Si lo hizo, fue por su cuenta, su padre nunca se metió en eso", concluyó al ser consultado si su padre lo había inducido a entrar en el mundo de la droga.

an

LEA TAMBIEN Arranca la 40 Marcha Gay al son de “Cielito lindo” con Jesse y Joy Con toda la energía arranca la 40 Marcha del Orgullo LGBT en la capital del país

LEA TAMBIEN Metaleros de luto, Muere Vinnie Paul, fundador y baterista de la banda Pantera A través e Facebook la banda confirmó la muerte de su Vinnie Paul

LEA TAMBIEN Patty López de la Cerda corre la misma suerte de Zague, filtran fotos íntimas en la red Primero el “pack” de Zague y ahora las fotos íntimas de conductora de Azteca Deportes, Patty López de la Cerda