Se burlan de Sergio Mayer en redes y se defiende explicando por qué Issabela Camil se quedó con él y no con Luis Miguel

Sergio Mayer respondió de forma contundente a las burlas y memes que circulan tras el estreno del capítulo 8 de “Luis Miguel La Serie”

REDACCIÓN 11/06/2018 08:46 p.m.

Los usuarios se burlaron diciendo que Issabela Camil cambió “La incondicional” por “La bolita que sube y baja”, refiriéndose a Luis Miguel y a Sergio Mayer (FOTO TOMADA DE WEB)

Tras el estreno del capítulo 8 de “Luis Miguel La Serie”, donde aparece el personaje de Erika, Issabela Camil en la vida real, no se hicieron esperar las burlas para Sergio Mayer, quien es el actual esposo de Camil.

De acuerdo con Quién, en la red comenzaron a circular memes y críticas sobre el hecho de que Issabela Camil hubiera terminado su romance con Luis Miguel y años después terminara casada con Sergio Mayer.

Esta fue la respuesta del actor tras ver el comentario de uno de los usuarios de Twitter:

El papá de Issabela Camil cuidándola de Luis Miguel y vino a terminar casada con Sergio Mayer #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/fOJ89uFYcP — Mr. Fahrenheit (@RobbeyRoad_) 11 de junio de 2018

Jaime Camil padre no aprobaba el romance de Micky con su hija y terminó teniendo de yerno a Sergio Mayer, Mayer respondió: Cómo buen padre siempre supo que su hija merecía un mejor futuro.

Si le preguntas a tu mamá o a tus hermanas estoy seguro que hubieran decidido igual ?? — Sergio Mayer Breton (@SergioMayerb) 11 de junio de 2018

Posteriormente, otro usuario escribió: “Alguien puede explicarme cómo Issabela Camil pudo haber sido madre de los hijos de Luis Miguel y terminó con el 'NACO' de Sergio Mayer”, a lo que el actor y político contestó: “Si le preguntas a tu mamá o a tus hermanas estoy seguro que hubieran decidido igual”.

Hasta ahora, Issabela ha preferido mantenerse en silencio: “No he visto nada. No me da curiosidad, yo más que nadie sé lo que pasó, entonces, pus si ya lo viví ya no necesito ver la tele”, declaró hace unas semanas al ser cuestionada por la prensa al respecto de la serie.

ESO NO EVITÓ QUE MODIFICARAN SU BIOGRAFÍA EN WIKIPEDIA:

Obviamente ya fueron a editar el artículo de Wikipedia de Issabela Camil. ?????? pic.twitter.com/Xt6CydWb8B — Gustavo Serrano (@gooz25) 11 de junio de 2018

ESTOS FUERON OTROS DE LOS MEMES CON LOS QUE BOMBARDEARON A SERGIO MAYER:

Le prohibes a Luis Miguel andar con tu hija y tu karma es que ella termine casándose con SERGIO MAYER. #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/eiBWDhnd92 — fer (@MariferG94) 11 de junio de 2018

Le prohibes a Luis Miguel andar con tu hija y tu karma es que ella termine casándose con SERGIO MAYER. #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/eiBWDhnd92 — fer (@MariferG94) 11 de junio de 2018

Se nota que diosito odia a Issabela Camil, imaginense, le quitó a Luis Miguel y le mandó a Sergio Mayer #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/S53FjYmNNf — Lucero Montes (@LuceroMontes3) 11 de junio de 2018

Que oso que te cuiden de Luis Miguel y termines casada con Sergio Mayer.#LuisMiguelLaSerie — Ruisito Rey (@Ruloboyd_) 11 de junio de 2018

Mi papá me espantó a Micky y en venganza me caso con Sergio Mayer. ¡Boom! ¿Quién jodió a quién, papi? Espera... ?? ¡carajo!)



– Chabelita Camil. #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/jCZMGQ5aZC — Dramas mil (@AySandrita) 11 de junio de 2018

LO BUENO: Haber andado con Luis Miguel. LO MALO: Que tu papá te lo espante. LO PEOR: Terminar casada con Sergio Mayer #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/VgpCdZEzZK — Ale Corona (@alejanetecorona) 11 de junio de 2018

#LuisMiguelLaSerie En que momento Isabela Camil, dejo a Luis Miguel y se casó con un Garibaldi "Sergio Mayer", Ahorita se debe estar dando topes. pic.twitter.com/Lm3sxtmMMq — BethAyMt (@shopping_adict2) 11 de junio de 2018

Tanto que cuidó el señor Camil a su hija Isabella de Luismi para que acabara con el trespesino Sergio Mayer. Qué triste de veras. #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/BfI7X8zpDE — TIO GUASON LUIS MIGUEL ?? (@TioGuasonRevive) 11 de junio de 2018

