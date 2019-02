"Luis Miguel está muerto", exhiben pruebas de los dobles que lo sustituyen

REDACCIÓN 27/02/2019 05:25 p.m.

Luego de que circulara el rumor de que Luis Miguel había muerto hace 18 años, los conductores Jorge Carbajal y Manny Viramontes presentaron las presuntas pruebas que podrían confirmar la muerte del cantante y que además ha sido sustituido por varios dobles a lo largo de los años.

De acuerdo con Grupo Fórmula, en el canal de YouTube "Productora 69", los conductores comentaron que hay varias personas idénticas a Luis Miguel que utilizan para suplirlo, y que incluso sus fans lo han notado, sin embargo, lo más evidente fue en Chile, donde el supuesto doble de "El Sol" cometió varios errores.

"Es una burla al público, un tipo de fraude porque tú pagas un boleto carísimo por ver a Luis Miguel, no al doble de Luis Miguel", dijo Jorge Carbajal.

En un video del concierto del cantante en dicho país, Carbajal y Viramontes notaron que lucía muy diferente, hizo un pésimo playback y ademanes que no corresponden a los de Luis Miguel, pero eso no fue todo.

Manny se percató de que el perfil del Luis Miguel era distinto, sin embargo, lo que más llamó su atención fueron unas marcas en el rostro que antes no tenía.

Por su parte, Jorge Carbajal explicó que al parecer el doble del intérprete se sometió a una serie de cirugías estéticas para asemejarse más "Luismi", pues comentó que le pareció extraño el cambio en la frente del artista en varias presentaciones.

Otro detalle que tomaron en cuenta fue la dentadura del cantante, la cual lucía extraña, incluso hasta llegaron a comentar que parecía "reptiliano".

Los conductores pidieron a las fans comparar a detalle fotografías del cantante del antes y después, porque consideran que es injusto que paguen para ir a ver a un doble.

Cabe señalar que el año pasado Andrés Rey, el imitador argentino de Luis Miguel, confesó que ocupó el lugar del cantante en un show en San Luis, en el 2010, debido a que el ídolo abandonó el escenario por problemas técnicos.

"Hace 20 años me dedico a esto, hice muchos despistes de prensa y fans cuando él llegaba a la Argentina", contó a Cadena 3 y luego dijo que muchas veces, cuando Luis Miguel no quería mostrarse o dar notas, a él lo contrataban para armar "simulacros", en los que fingía ser el cantante y estar en un lugar público, con el objetivo de "agitar la prensa".

Al ser consultado sobre si alguna vez había sido contratado para cantar en lugar del galán, dijo: "Hay contrato de confidencialidad y mucho no puedo contar, pero en San Luis hubo un episodio y en otros lugares también que se fueron armando distintos tipos de giras cuando por fallas de sonido o no estaba lo pactado, el artista suspendía los shows".

Además, desafió: "Los invitaría a ver videos" y dijo que se refería al show realizado en el año 2010. Andrés entiende que una fanática podría sentirse estafada por ver a un doble en lugar del original en un show, pero para él es un trabajo: "Yo soy un actor que me contratan para realizar una actuación en un lugar determinado".

"A mí me toca hacer siempre el mismo personaje a diferencia de otros actores, yo siempre estoy caracterizado igual. Nunca me imaginé trabajando y viviendo de esto. Me gusta ser parecido y darle alegría a la gente", agregó.





