La política no es mi vocación, decía en 2011 el hijo de Colosio

En marzo de 2011 Luis Donaldo Colosio Riojas decía de la política: “tiene un ambiente sucio”.

Y agregaba: “En varias ocasiones no ha faltado quien me haya querido acercar a la política. Aunque les agradezco que hayan sido respetuosos, sí han tenido varios acercamientos, me han ofrecido integrarme a algunos eventos, a algunas instituciones, a algunos frentes juveniles de varios partidos. Y mi respuesta siempre ha sido la misma: que no es mi vocación, no me interesa y que estaría entorpeciendo a las instituciones que me invitan si no estoy plenamente convencido de que quiero formar parte de ese tipo de programas. Por eso mejor me dediqué a encontrar mi propia vocación, a desarrollarla y trabajar con base en ella, pero siempre he llevado una relación cordial con esa gente, que ha sido respetuosa, la mayoría, y la llevamos en paz”.

Ahora, junto con su socio en un bufete de abogados, Agustín Basave Alanís, busca una diputación local bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.

En entrevista con Excelsior el 29 de marzo de 2011, el joven decía: “En México tenemos un severo síndrome, un trastorno social que yo llamo el efecto Mesías, estamos todos, de alguna forma u otra, esperando a que llegue un redentor milagroso, que se siente en la silla del águila y cambie todo el país por completo, y por más romántico que suene eso, es completamente ridículo: ridículo esperar que una sola persona cambie a millones de mexicanos”, dijo.

Pero en otra entrevista con Fernando del Collado, en Milenio, dijo a pregunta de si entraría a la política: “por mis hijos yo haría todo”.