Luego de 12 años Lenny Kravitz regresa a México

El músico anunció su próxima gira "Raise Vibration Tour 2018", con la que visitará nuestro país

REDACCIÓN 19/12/2017 09:09 p.m.

Kravitz es considerado uno de los músicos de rock más importantes de nuestro tiempo (FOT TOMADA DE WEB)

Luego de 12 años de ausencia, el cantante Lenny Kravitz anunció que vendrá a México con la gira "Raise Vibration Tour 2018".

De acuerdo con Publimetro, el cantante se presentará el 13 de abril en la Ciudad de México, el 15 en Monterrey y el 18 en Guadalajara.

Las entradas estarán disponibles en preventa Santander a partir del 21 de Diciembre en CDMX y Monterrey. Para más información, visite www.lennykravitz.com/tour/

Además de la gira, Kravitz dará a conocer su nueva producción discográfica que se lanzará en la primavera de 2018.

Lenny Kravitz anuncia su próxima gira por México "RAISE VIBRATION TOUR 2018" Espera la Preventa Santander a partir del 21 de Diciembre en CDMX ???? pic.twitter.com/70lXaJiqqu — Arena Cd México (@ArenaCdMexico) 19 de diciembre de 2017

Considerado uno de los músicos de rock más importantes de nuestro tiempo, Lenny Kravitz ha trascendido el género, el estilo, la raza y la clase en el transcurso de una carrera musical de 20 años. Revelándose en las influencias soul, rock y funk de los 60 y los 70, este escritor, productor y multi-instrumentista ha ganado cuatro Premios Grammy consecutivos, además de establecer un récord de la mayor cantidad de triunfos en el "Mejor Vocal de la canción masculina Performance"

Además de sus diez álbumes de estudio, que ha vendido más de 38 millones en todo el mundo, este artista multidimensional ha pasado al cine, apareciendo como Cinna en la exitosa película "The Hunger Games" y "The Hunger Games: Catching Fire". Kravitz también se puede ver en las películas aclamadas por la crítica "Precious" y "The Butler".

