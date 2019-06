El escandaloso tuit de Ludwika, los rumores de bisexualidad de Emiliano Salinas y un próximo divorcio

En medio de la controversia, Ludwika Paleta lanzó un escandaloso tuit, que avivó las dudas entre sus seguidores, en torno a la relación que mantenía su esposo Emiliano Salinas, con Keith Raniere y la secta de manipulación y explotación sexual Nxivm. Recientes revelaciones señalan que la actriz y su esposo mantenían una relación abierta a causa de la presunta bisexualidad de Salinas y que ahora tras la polémica, se encuentran al borde del divorcio.

De acuerdo con El Imparcial, aunque Ludwika ha tratado de llevar su vida lo más tranquila posible, como lo muestra sus publicaciones en redes sociales, no se ha salvado de la polémica y menos después de que hace unos días lanzara un escandaloso tuit que le costó cientos de críticas en Twitter.

Luego de lamentar la muerte de Edith González, con quien compartió créditos en dos telenovelas, regresó a la red social para responder el mensaje de Estela Calderón, usuaria de Twitter, señalando que había alguien a su lado en el gimnasio haciendo ruidos bastante peculiares.

Ludwika Paleta se sumó a la opinión del tema con un mensaje, recalcando que probablemente estaba "siendo feliz y a la gente, por lo visto, le hace falta más de eso. Una filosofía similar a la que mostró en su foto más reciente de Instagram donde dijo: "Ocúpate en amar tu vida, tanto que no tengas tiempo para el odio, el arrepentimiento y el miedo".

Felicítala!! Está siendo feliz y a la gente,por lo visto, le hace falta más de eso ?? https://t.co/4CrSnuNCUA — ludwika paleta (@ludwikapaleta) 20 de junio de 2019

Sus seguidores y otros usuarios de la red, aprovecharon para recordarle la situación por la que estaba atravesando su marido, Emiliano Salinas Occelli, al ser señalado de complicidad criminal con Keith Raniere, quien fuera líder de la secta Nxivm, a quien se le declaró culpable de crímenes sexuales.

Los seguidores, demandaron que la actriz mostrara su postura, más allá de lo dicho por Salinas en un comunicado, donde se deslindaba de toda relación con la secta y con Raniere, a quien dijo no trataba desde hace varios años.

Felicita a tu marido que tiene las palancas para no estar en la cárcel en este momento, después de todo lo que han hecho. — lixyss (@Lixyss) 22 de junio de 2019

La situación ha tornado tan difícil que Ludwika Paleta y Emiliano Salinas ha hecho pocas apariciones públicas, incluso en redes sociales podemos observar pocas fotos de él junto a la actriz. Esta semana, Paleta desactivó la opción de comentarios de sus seguidores en Instagram.

LA PRESUNTA BISEXUALIDAD DE EMILIANO SALINAS Y UN PRÓXIMO DIVORCIO

El caso de Nxivm se va tornando cada vez más oscuro y polémico, en esta ocasión, un reportaje publicado por el periodista Frank Parlato, donde destapa el presunto escape de Emiliano Salinas a Cuba y una supuesta bisexualidad del empresario.

Parlato es un periodista de investigación. Su trabajo ha sido citado en importantes publicaciones de todo el mundo, como The New York Times, The Daily Mail, VICE News, CNN, Fox News, Rolling Stone, People Magazine y más.

En el extenso texto, expone que el interés por parte de Emiliano en salir a Cuba se debe a que en dicho país no existe la extradición a Estados Unidos, además se refiere que podría estar pasando por una crisis emocional.

Parlato asegura en el texto que había extraído dicha información por medio de un infiltrado que tenía dentro de Nxivm.

Resaltó que Emiliano Salinas no está saliendo de México porque lo estén atacando los medios, sino porque está en peligro de ser acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por su papel en la secta del crimen organizado.

Frank señala que fueron unos correos electrónicos los que sugieren un plan por parte de Emiliano para secuestrar a la enemigas de Raniere y encarcelarlas, violarlas y posiblemente matarlas, después de traerlas a México.

Parece que ayudó a establecer un plan para presentar cargos penales falsos en México contra las 4 mujeres, sobornando a un juez para que fueran encarceladas, esto sería un crimen en Estados Unidos bajo el paraguas de una conspiración de extorsión.

Por si fuera poco, señala que Ludwika Paleta planea divorciarse de Salinas, idea que se refuerza más luego de que no han aparecido juntos en público.

Además afirma que ambos disfrutaban de una relación abierta, él duerme con hombres y mujeres y ella sólo con hombres.

Por último, comentó que el ex presidente Carlos Salinas ya estaría moviendo sus hilos en Washington pero chocó contra la hostilidad de Donald Trump.

