Lucía Méndez habla de su presunto romance con el narcotraficante Rafael Caro Quintero

REDACCIÓN 28/01/2019 02:31 p.m.

Durante su celebración de cumpleaños, Lucía Méndez fue cuestionada sobre el presunto romance que sostuvo con el narcotraficante Rafael Caro Quintero. Los rumores surgieron después de que la serie de Netflix, "Narcos", hiciera mención en uno de sus capítulos de la relación de una cantante famosa de los años ochenta de nombre Lucía, con el capo mexicano.

De acuerdo con Tribuna, Méndez aseguró que de ser cierto su vida sería otra: "Imagínate que yo fuera novia de Caro Quintero, mi reina, ya tendría yo una isla privada (y estaría) en topless tomando sol".

Acto seguido, la cantante y actriz aseguró:

"Yo creo que al que entra a ese medio ya no sale, es mentira, es mil veces mentira. A mí nunca me tocó, yo creo que no era yo su tipo, porque a mí no me tocó nunca eh, la verdad es que nunca me tocó ningún narco en la vida, o tenía relaciones con hombres muy importantes que quizás por eso no se me acercaban (...) empresarios muy fuertes".

Por otro lado, Lucía Méndez festejó su cumpleaños acompañada de algunos amigos del medio y por su hijo Pedro Antonio, quien aseguró que a la actriz todavía le faltan algunos años para ser abuela.

