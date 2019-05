Lucía Méndez rompe el silencio y confiesa si compartió hombre con Silvia Pinal

REDACCIÓN 10/05/2019 03:59 p.m.

Lucía Méndez rompió el silencio y confesó si es verdad que compartió hombre con Silvia Pinal. Al ser interrogada sobre si ella fue el otro gran amor de la vida de Emilio Azcárraga Milmo, Lucía dijo que " todo mundo puede hablar, pero a nadie le consta nada".

De acuerdo con El Imparcial, Méndez no tuvo reparo en hablar de la relación que mantuvo con Azcárraga Milmo, sobre todo después de que en la bioserie de Silvia Pinal se diera a conocer que el empresario fue uno de los grandes amores de la primera actriz.

Durante la entrevista que brindó al programa "Suelta la Sopa", Lucía Méndez fue cuestionada sobre si le sorprendió cómo se expuso esta relación de Doña Silvia, a lo que la cantante respondió:

No, por qué, eso fue muy bonito, fue parte de su vida, un hombre muy importante para ella, y con un respeto muy grande se trató porque aparte él era un tipazo.

Al ser interrogada sobre si ella fue el otro gran amor de la vida de Emilio, Lucía contestó: "Se dicen muchas cosas, todo mundo puede hablar, pero a nadie le consta nada".

Sin embargo, el tono de la actriz y cantante cambió cuando le preguntaron si era verdad que el empresario la cuidaba mucho.

"Me cuidaba porque le paralizaba el país, 100 puntos de rating, 90 puntos con Colorina. Tuve 7 clásicos, y todos eran 100 y 90 puntos. Películas que rompí récords también de taquilla, discos, entonces cómo no me iba a querer", concluyó.

