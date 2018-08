Lucia Méndez hace su versión del #ThalíaChallenge en plena conferencia

REDACCIÓN 29/08/2018 06:32 p.m.

Agencia México: Lucía Méndez ha preferido dar vuelta a la página con respecto al altercado que sostuvo con Laureano Brizuela durante una entrevista en la que promocionaban el concierto "Grandes de los 80" y se sumó al challenge de su colega Thalía.

Durante su encuentro con varios medios, la cantante y actriz mexicana fue nuevamente cuestionada al respecto, y para no entrar en controversia, aprovechó el éxito que tiene Thalía para desviar el tema y contestar:

Diría como Thali, ´me oyen, me escuchan, me sienten´, estoy muy feliz haber mandado el comunicado", y moviendo las caderas al igual que la intérprete de 'Amore Mío', agregó: 'tiki tiki tiki tiki ti, yo no tengo nada más que decir, más que no hay pleito, no hay nada, simplemente quiero a Micky, estimo a Luis Miguel, y di mi punto de vista'.

Conjuntamente, agregó: "lo que (Laureano) haya dicho es su punto de vista y yo lo respeto, no tiene ningún sentido, y por eso mi vine muy Thali".

De esta forma, La Méndez busca finalizar los dimes y diretes con Brizuela, luego de que esta manifestara que, a diferencia de Luis Miguel, al que considera un ídolo, a Laureano solo lo ve como un cantante.

