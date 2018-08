Thalía lanza su éxito viral "Me Oyen, Me Escuchan" en plataformas digitales

REDACCIÓN 31/08/2018 02:25 p.m.

Agencia México: Thalía sigue burlándose de sí misma, pues a casi un mes de que una trasmisión en Facebook Live se hiciera viral por la manera en que saludaba a sus seguidores, hoy la cantante ha lanzado a través de diversas plataformas digitales su nuevo sencillo titulado "Me Oyen, Me Escuchan".

"¿Me Oyen, Me Escuchan? Me sienten... ¡Sorpresa!!! ¡Descarga la canción en tu plataforma digital favorita y sigue divirtiéndote con el #ThaliaChallenge! #TikiTiki #MeOyenMeEscuchan #FelizFeliz #NoMeAcuerdo #NMA Download/Descarga LINK IN BIO! http://smarturl.it/MeOyenMeEscuchan", escribió la cantante a través de sus redes sociales.

Tras a recibir un sinfín de memes y que inclusive surgiera el #ThaliaChallenge, mismo en el que los internautas y hasta otros artistas como Patricio Borghetti y Gerardo Ortiz realizan una imitación de su video, la intérprete demostró su lado empresarial y aprovechó lo que pareciera ser un momento bochornoso para sacarle provecho.

De acuerdo a los créditos mostrados en las distintas plataformas, "Me oyen, me escuchan" ha sido escrita por Ariadna Thalía Sodi, mientras que la producción corre a cargo de Chuy Núñez, mismo que hace tan solo una semana realizó la versión musical del famoso Challenge.

Así que mientras la esposa de Tommy Mottola sigue preparando su próximo disco, en el que incluirá el sencillo "No me acuerdo", hoy ha dado una grata sorpresa a sus incondicionales con este divertido tema.

