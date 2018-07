La Historia de Lucero y Mijares

Después de años, Lucero rompe el silencio y cuenta cómo vivió su divorcio de Mijares

Lucero contó lo que nunca había dicho, lo que sintió y cómo fue el proceso de divorcio con el papá de sus dos hijos

Siete años después de la separación de Lucero y Mijares, la cantante rompe el silencio para relatar lo que vivó en aquel momento (FOTO TOMADA DE WEB)

El 18 de enero de 1997 Lucero y Manuel Mijares se casaron en el Colegio de las Vizcaínas en México. Su enlace matrimonial fue televisado bajo la conducción de Silvia Pinal. Sin embargo, el 4 de marzo de 2011 la pareja de cantantes anunció a través de un comunicado, su separación y hasta hoy Lucero.

De acuerdo con Hola!, a 7 años del triste episodio, la intérprete abrió su corazón en el programa "El Gordo y la Flaca" y contó lo difícil que fue divorciarse.

Un divorcio es un fracaso, es algo que no sucede... que no es como tú hubieras soñado. Se llevó a cabo nuestro divorcio y somos muy buenos amigos, somos socios, papás de nuestros hijos. Somos gente que nos respetamos, que nos admiramos, que nos queremos, que nos guardamos mucho cariño y agradecimiento entonces no hay pelea, dijo.

La también actriz ha logrado mantener su carrera, y no solo eso, su belleza también. El próximo mes cumple 49 años y luce más sexy que nunca.

Según reveló durante la entrevista, su mejor secreto de belleza es sentirse bien por dentro.

Yo pienso que la madurez y la edad lógicamente te va dando años y arrugas y desgaste, pero cuando el contenido te da satisfacciones y orgullo y alegrías, yo creo que brillas, yo creo que floreces, cuando todas esas cosas van bien. Me siento muy plena en todos los aspectos bendito Dios, afirmó.

En el lado emocional y romántico también le está yendo de maravilla, pues disfruta de su relación con el empresario Michael Kuri.

"Sí yo estoy muy enamorada como mujer de mi pareja, y como enamorada de la vida, enamorada de todas las cosas buenas que me pasan, de todas las bendiciones que tengo. No puedo más que sonreír y agradecer todos los días y mucha gente tal vez no lo entiende, sobre todo los amargados, piensan que estoy fingiendo o que ´qué flojera, siempre está contenta´, pero qué flojera estar amargado ¿no?", dijo.

