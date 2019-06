Como pocas veces, Lucero presume cuerpazo en bikini

REDACCIÓN 06/06/2019 11:24 a.m.

Dentro de unos días la cantante Lucero cumplirá 50 años y parece que por ella no ha pasado el tiempo, pues sigue conservando la figura que tenía a los 20 años.

Como ya es costumbre Lucero compartió una foto en su cuenta oficial de Instagram, pero en un pequeño bikini que no dejó nada a la imaginación.

De acuerdo a Infobae, hace unas horas, Lucero publicó en su cuenta oficial de Instagram una imagen en la que se le veía disfrutando del mar, la playa y el atardecer mientras realizaba una postura de yoga.

"Ustedes saben cuánto me gusta el mar, el atardecer, la naturaleza, mi yoga... siempre digo que las cosas más lindas de la vida, son gratis!", escribió la cantante, quien también usó el hashtag #DíaMundialDelMedioAmbiente.

Tras compartir la instantánea famosas como Chantal Andere y Galilea Montijo reaccionaron a su publicación. La primera le escribió "hermosa", mientras que la presentadora comentó que Lucero es un "cuero".

En una entrevista con Martha Debayle, hace unas semanas, Lucero habló de cómo se mantiene en forma y destacó la importancia del yoga en su rutina de ejercicios.

"Yo hago mucho ejercicio, no sé ni a qué horas pero sí hago. Me gusta mucho hacer yoga, aunque hay gente a la que no le gusta el yoga, que se aburre, pero luego hay gente que le agarramos la onda", explicó.

Lucero detalló que hace mucho ejercicio cardiovascular por intervalos y no es habitual que incluya pesas en sus rutinas.

También confesó que hace tiempo intentó hacer box, pero no le gustó ese deporte porque sus manos terminaban hinchadas.

Recordemos que la cantante nunca ha tenido problemas en hablar de su edad y los estragos del tiempo, pero ha señalado que no piensa ponerse botox para eliminar la apariencia de las arrugas.

Apenas el pasado febrero publicó un video en Instagram en el que respondió a quienes la critican por tener arrugas.

"No me voy a poner botox y menos alrededor de los ojos. Te quedan como así, una cosa rarísima, entonces es una cosa que te ríes y ya nada se mueve, es una cosa muy rara. Sí voy avisando que no me voy a poner botox alrededor de los ojos".

