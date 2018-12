Lucero defiende con uñas y dientes a su hija, calla a los que la tachan de fea

REDACCIÓN 07/12/2018 02:04 p.m.

La semana pasada se dio a conocer cuál fue la increíble reacción de Lucero al escuchar a su hija cantando a dueto con su padre Manuel Mijares. Sin embargo, hubo un detalle que opacó la sorpresa, los comentarios de "haters" no se hicieron esperar y tacharon de fea a Lucerito de tan solo 13 años, lo que pocos imaginaron es que su madre saldría en su defensa con uñas y dientes, callando a todos los que la criticaron.

Creo que ellos saben que los artistas y las personas públicas están sometidas a muchísimas críticas de todo tipo, unas constructivas, unas muy positivas y bonitas y otras muy negativas que no sirven más que para bloquearlas.

"Hoy por hoy es claro que siempre la voy a defender, tanto a ella como a mi hijo, son mi máximo tesoro y yo creo que a ningún papá del mundo, estoy segura de ello, le gustaría que su hijo fuera ofendido, agredido, herido o criticado en ningún aspecto", expresó la cantante de 49 años en declaraciones para el programa de televisión "Sale el sol".

Lucero recalcó que su hija no es una figura pública ya que no se está lanzando como cantante y dejó claro que ella jamás se atrevería a ofender a nadie, menos a un adolescente.

No es el lanzamiento. Yo agradezco muchísimo que la gente no la vaya a juzgar o a criticar como si se estuviera lanzando artísticamente, no es la idea. Ella canta muy lindo y le gusta mucho cantar, yo no me atrevería a ofender ni a herir a nadie y menos a un niño, a un joven y menos a alguien que no es un personaje público como tal, aseguró.

Lucero también habló de lo fácil que ha sido hasta ahora la tarea de educar a sus hijos a pesar de estar separada de Mijares ya que entre ambos existe "muy buena relación".

"No me las he visto complicadas hasta el día de hoy. Tenemos una muy buena relación, una muy buena amistad Manuel y yo, por lo tanto no hay discrepancias en la educación de los chavos de yo si te dejo, él no te deja, que eso puede ser un poco confuso, así que bueno hay también en ellos una estabilidad y una tranquilidad de hogar", afirmó la estrella mexicana.

