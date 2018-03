CRIMEN ORGANIZADO

"Era mi informante": titular de SSP Veracruz reconoce que habló con operadora de Los Zetas

Jaime Téllez se refirió a Guadalupe Hernández alias "La jefa" como informante suya, de quien, se justificó, ignoraba nexos con la delincuencia organizada

MIGUEL ÁNGEL CARMONA / CORRESPONSAL 16/03/2018 12:38 p.m.

Secretario de Seguridad Púbica del estado de Veracruz, Jaime Ignacio Téllez (foto. tomada de la web)

Xalapa (La Silla Rota).- El secretario de Seguridad Pública en Veracruz, Jaime Téllez Marié, reconoció que tuvo comunicación mediante llamadas telefónicas con Guadalupe Hernández Hervis alias "La jefa", quien de acuerdo con investigaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), era operadora de Los Zetas.

En entrevista para la radiodifusora XEU, el titular de la SSP dijo no sentirse agraviado por esta información publicada este viernes 16 de marzo por el Periódico Reforma y dijo que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, también estuvo enterado de su relación con "La Jefa", a quien se refirió como su informante.

Téllez reconoció que sostuvo llamadas telefónicas con Guadalupe Hernández que se reunión en alguna ocasión con ella, pues se ofreció para aportar datos de Juan Adiel García Lezama, alias "El Primo" -su pareja sentimental- y de Hernán Martínez Zavaleta "El H", líderes de Los Zetas en el sureste de la entidad.

"La conozco, en una ocasión se fue a entrevistar conmigo, ella me dijo que tenía información de otras personas que estaban ocasionando homicidios en la zona de Coatzacoalcos y Catemaco y me refirió que la persona que lo estaba haciendo era su pareja sentimental, Adiel, que había trabajado en la Policía Ministerial".

"Posteriormente me entero que esta persona no me estaba dando la información con el ánimo de colaborar, sino que era la jefa de plaza de la 35 Z", apuntaló el entrevistado. Ante la pregunta que si "La Jefa" colaboró con él con engaños, Téllez refirió "No me engañó, pero esa información yo no la tenía".

En septiembre de 2017, el secretario de Seguridad fue llamado a comparecer ante la SEIDO y le fueron mostrados audios de llamadas donde ambos entablan comunicación, así como otra llamada donde "La Jefa" ordena amenazar al director del Cerezo de Pacho Viejo. Lo anterior fue ratificado por Téllez Marié.

Sin embargo, dijo que tras esa comparecencia, la información que tenía de su informante fue entregada al director general de la Agencia de investigación de la PGR, mediante el gobernador Yunes Linares y sirvió para la aprehensión de "El H" y "El Primo".

El titular de la SSP dijo desconocer si habrá más filtraciones que lo involucren con presuntos criminales y si su cargo está en juego. Asimismo se escudó diciendo que no hay una sola policía en el mundo que no tenga informantes, además dijo que esta filtración al diario Reforma obedece a los tiempos electorales.

"Estamos en tiempos electorales, ¡por qué no se publicó antes si la información está en las áreas de la PGR desde septiembre de 2017?. A mí me quede muy claro que no es a Jaime Téllez a quien tratan de golpear en medios, es tratar de dañar la gestión del licenciado Yunes Linares", mencionó.

