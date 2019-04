Los Tucanes de Tijuana encienden Coachella al ritmo de "La Chona"

REDACCIÓN 12/04/2019 09:09 p.m.

Arranca el primer día de Coachella 2019 y Los Tucanes de Tijuana fueron de las primeras bandas en presentarse en este famoso festival y fueron muy buen aceptados por el público, pues todo mundo bailó a ritmo de "La Chona".

De acuerdo con Grupo Fórmula, a través de redes sociales, decenas de usuarios mexicanos y extranjeros compartieron varios videos en los que se aprecia a la banda mexicana tocando sus éxitos.

Uno de los más difundidos muestra a un grupo de estadounidenses bailando la famosa canción de Los Tucanes de Tijuana, "El tucanazo".

Además de la banda mexicana, también se presentará en el Coachella 2019 artistas de talla internacional como Tame Impala, Weezer, J Balvin, Bad Bunny y Ariana Grande.

can confirm the gringos love Los Tucanes de Tijuana, who pay tribute to drug cartels and are banned in their home city pic.twitter.com/0TVgfvBciE — Maggy Donaldson (@maggydonaldson) 12 de abril de 2019

