Los Simpson lo vuelven a hacer, predijeron el capítulo 5 de "Game of Thrones"

No se ha comprobado si Los Simpson pueden predecir el futuro pero hay muchas coincidencias que los posicionan como la serie vidente, con frecuencia le atinan a resultados políticos, premiaciones y ahora en el final de la aclamada serie "Game of Thrones".

De acuerdo con Fayer Wayer, Los Simpson lograron predecir el capítulo cinco de Game of Thrones desde el 2017.

SPOILERS

El domingo pasado HBO transmitió el capítulo "The Bells" de Game of Thrones; en donde Daenerys Targaryen usa a su dragón para prenderle fuego a King's Landing. La escena fue impactante, aunque no es la primera vez que se ve algo así en TV.

De hecho, en el episodio 'The Serfsons' de la familia amarilla; aparece una escena casi igual a esta. Sí, con todo y dragones, ciudades incendiadas y todo lo demás. Este capítulo vio la luz en el 2017: ¡hace dos años!

Esto nos hace pensar... ¿es una casualidad, o los guionistas de la última temporada de GoT son fans de una de las series más famosas de la historia? Sea como sea, las similitudes son muy llamativas y vale la pena darle un vistazo. Aquí el video:

an

