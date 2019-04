"Game of Thrones": Estos son los personajes que quedan vivos de la lista de Arya

REDACCIÓN 14/04/2019 05:40 p.m.

Estamos a unas horas del estreno de la octava temporada de "Game of Thrones" y Maisie Williams publicó en su Twitter lo que parecía ser la lista de Arya; sin embargo, en ella agregó a Liam Payne, un cantante británico; ¿se referirá a Ilyn Payne, el encargado de decapitar a Ned Stark?

De acuerdo a Enter.com, es una especulación sobre quiénes no están vivos y quiénes sí en la lista de Arya; además con ella podemos crear algunas teorías de qué pasará cuando se encuentre con cada uno de ellos.

joffrey

cersei

liam payne

the hound — Maisie Williams (@Maisie_Williams) 12 de abril de 2019

Inicialmente, la lista tenía a trece personajes, pero muchos de ellos ya no están en el show, algunos murieron a manos de Arya; otros, como es costumbre en "GoT", tuvieron algún tipo de "accidente".

Los muertos en lista de Arya en "Game of Thrones"

Joffrey Baratheon

Pero como todo es una excusa para hablar de "GoT", ahora podemos especular sobre quiénes no están vivos y quiénes sí en la lista de Arya; además, podemos crear algunas teorías de qué pasará cuando se encuentre con cada uno de ellos.

Ser Meryn Trant







Posiblemente no nos acordemos de él, pero es a quien se le dio la orden de arrestar a Arya en la primera temporada y quien mató a su profesor de espada Syrio Forel (lo que no vimos en pantalla y si no pasa frente a las cámaras podemos solo suponerlo).

En la temporada 5 Arya mata a Ser Meryn en un burdel de Braavosi, donde abusa de pequeñas niñas. Ella lo apuñala entre los ojos, en el pecho y después de explicarle las razones por las que hace parte de su lista, le corta la garganta.

Tywin Lannister

Tywin Lannister fue el autor intelectual de "La boda roja", donde mueren la mayoría de los Stark. Arya se entera de esto mientras sirve en el palacio disfrazada de niño.

Pero Tyrion tenía más deudas pendientes con el mayor de los Lannister así que era el enano quien merecía atravesarlo con una flecha mientras Lannister estaba en el baño.

Walder Frey

Bueno, tal vez él no fue el autor intelectual de "La boda roja" pero fue quien ejecutó el plan. Así que se ganó el lugar en la lista de Arya.

Para placer de los televidentes, este es uno de los asesinatos más épicos que hemos vistos en Game of Thrones, también la escena que abre la séptima temporada de "Game of Thrones". Arya alimenta a Walder con una torta hecha con los cuerpos de sus hijos y después de anunciar su identidad le corta el cuello; después, envenena a todos los Frey sobrevivientes.

Polliver

Muchos no lo recuerdan y para no entrar en detalles este es un soldado que le roba a ´Aguja´, la espada que le regaló Jon Snow en la primera temporada.

Arya se encuentra con él de nuevo por casualidad en el primer episodio de la cuarta temporada , mientras viaja con ´El Perro´. Después de recuperar su espada, le atraviesa el cuello con esta.

Thoros of Myr

Thoros vendió a Gendry a Melisandre y liberó al ´Perro´.

En la séptima temporada, mientras trata de ayudar a Jon Snow a atrapar a un caminante blanco para llevarlo de vuelta a los siete reinos, Thoros es herido y muere congelado. Para asegurarse que no se va a convertir en uno más del ejército del Rey de la noche, queman su cuerpo.

Ser Ilyn Payn

Ser Ilyn fue el verdugo encargado de decapitar a Ned Stark. Esto le sumó suficientes puntos para hacer parte de la lista. Como no sabemos exactamente qué pasó con él, pero tampoco ha vuelto a aparecer en la serie, asumimos que está muerto.

Además, hay personajes más importantes en la lista. Y tampoco es fácil encontrar una imagen de él.

¿Quiénes quedan vivos?

Cersei Lannister

Cersei fue la que inculpó a Ned Stark de traición y, básicamente, la que causó la caída de la casa Stark con sus alianzas y traiciones. Así que la razón es sencilla: Arya simplemente la detesta.

¿Cómo podrían encontrase? Cersei Lannister está viva, eso lo tenemos claro. También está muy lejos de Arya.

La reina de los siete reinos tiene muchos enemigos así que probablemente la pequeña hermana de los Stark no pueda cobrar su venganza en este caso y, si soy honesta, creo que Sansa ha hecho más méritos en caso de que Cersei muera en manos de los Stark.

"The Hound" o "El Perro"

En la primera temporada, "The Hound" mató al carnicero, amigo de Arya. Así es como entra a la lista.

¿Cómo podrían encontrase? La última vez que lo vimos, "The Hound" estaba en King Landing (El desembarco del rey ) junto a Jon Snow y Daenerys. Así que podemos presumir que se dirige hacia Winterfell con ellos.

Esto significa que ´The Hound´ tiene tres importantes encuentros, con Arya, con Sansa y con Lady Brianna de Tarth.

"The Mountain" o "La montaña"

The Mountain entra a la lista de Arya porque decide torturar a Harrenhal para cuestionarlo sobre el ejército: Brotherhood Without Banners (La hermandad sin banners).

¿Cómo podrían encontrase? Vamos a considerar que "The Mountain" sigue vivo por el hecho de que aún camina y respira, aunque en este punto, él es un zombie o un monstruo de Frankenstein a merced de las órdenes de Cersei.

Si en algún momento de la octava temporada la casa Stark llega a enfrentarse con Cersei, primero deberán derrotar a "The Mountain". Esperemos que Arya pueda cobrar su venganza con él.

Beric Dondarrion

Beric Dondarrion vendió a Gendry, esto le hizo un puesto en la lista de Arya.

¿Cómo podrían encontrase? Después de ser revivido varias veces, Beric ahora se encuentra con Jon Snow y Daenerys. Así que podemos asumir que se dirige hacia Winterfell con ellos. ¿Arya escuchará a su hermano mayor y no atacará a los aliados?

Además, Beric no tiene a Thoros of Myr a su lado para que lo resucite una vez más.

Melisandre

MelisandreĀ fue quien se llevó a Gendry cuando viajaba junto a Arya.

¿Cómo podrían encontrase? Melisandre le aseguró a Arya que se verían de nuevo. Además, ella ha asegurado que su lugar para morir, según su destino, era el norte. La última vez que la vimos fue en su apariencia real, una abuela, muy, muy vieja. Tampoco podemos olvidar que ella fue desterrada por Jon Snow, pero hizo buenas migas con Daenerys; habrá que ver como vuelve en la octava temporada.

