Los diputados más faltistas del Congreso de la CDMX

En los tres primeros meses del segundo periodo de sesiones del Congreso de la Ciudad de México que corresponde a febrero, marzo y abril de 2019 se registraron 15 faltas y 98 inasistencias justificadas por parte de los diputados locales.

La legisladora con más faltas sin justificar en esos tres meses de sesiones fue Paula Castillo Mendieta del PRD con tres inasistencias; es esposa de Miguel Ángel Vázquez Reyes, ex subsecretario de Administración y Capital Humano del gobierno de la CDMX, a quien al inicio de la administración de Claudia Sheinbaum se le investigó por la presunta venta de plazas durante la gestión de Miguel Ángel Mancera.

Circe Camacho Bastida del PT y Leticia Varela de Morena fueron las diputadas con más faltas justificadas, ambas registraron 11. La petista tuvo 16 asistencias y 7 incorporaciones, y la morenista reportó 17 asistencias y 6 incorporaciones, según las listas del Congreso consultadas por La Silla Rota.

De acuerdo con el reglamento del Congreso, al no justificar la falta no se le pagará ese día. Serán amonestados los diputados que no asistan por tres veces a las sesiones sin causa justificada y si su inasistencia es consecutiva en tres ocasiones se le dará de baja de manera automática. Además, en caso de que se acumulen cinco faltas en sesiones en un mismo periodo se procederá a la suplencia del legislador propietario.

El artículo 201 de dicho reglamento establece que serán causas de inasistencia justificada: en caso de enfermedad u otros motivos de salud; gestación y maternidad; por acudir a reunión de otra Comisión de la que sea integrante o cuando no sea integrante, pero se discuta un asunto del que sea autor; la asistencia a reunión de Junta o Conferencia, y el cumplimiento de encomiendas autorizadas por el Pleno, la Junta, la Mesa Directiva, la o el Coordinador o la Junta Directiva de alguna Comisión a la que pertenezca.

Sin embargo, hay diputados que en sus justificantes solo establecen que su inasistencia se debió por asuntos personales sin detallar el motivo ni cumplir con las causas de disculpa que impone el reglamento.

En el primer periodo de sesiones de septiembre a diciembre de 2019, las listas de asistencias presentan algunas inconsistencias o simplemente no corresponden con la falta o la causa justificada o no se registró nada. En la sesión del 16 de octubre, se registraron seis faltas justificadas, sin embargo, la única diputada que presentó un justificante médico fue Esperanza Villalobos. En los demás no hay registro.

En octubre, la diputada Esperanza Villalobos Pérez registró seis faltas de 11 sesiones ordinarias, de las cuales cuatro fueron justificadas por causa médica: fue intervenida quirúrgicamente. Dos de las inasistencias se marcaron como incorporación.

En febrero de 2019

Circe Camacho Bastida tuvo seis asistencias, dos incorporaciones y cinco justificantes; Víctor Hugo Lobo Román estuvo en seis sesiones y se incorporó a siete; Federico Döring asistió a siete sesiones ordinarias, se incorporó en cinco ocasiones y presentó un justificante.

Marisela Zúñiga Cerón registró 7 asistencias, una incorporación y cinco justificantes; Ana Cristina presenta ocho asistencias, una incorporación y cuatro justificantes.

Las diputadas con más faltas con causa justificada fueron: Circe Camacho, Leticia Varela, Evelyn Parra y Marisela Zúñiga, todas con cinco.

En Marzo de 2019

En marzo se realizaron 10 sesiones ordinarias. Leticia Varela registró dos asistencias, dos incorporaciones y seis justificantes.

Eduardo Santillán tuvo tres asistencias y se incorporó en siete ocasiones. Miguel Ángel Álvarez Melo registró tres asistencias, seis incorporaciones y un justificante. Víctor Hugo Lobo Román y José Emmanuel Vargas Bernal reportaron cuatro asistencias y seis incorporaciones.

En este mes Federico Döring reportó dos faltas sin justificar. Guillermo Lerdo de Tejada y Gabriela Osorio, una. Leticia Varela fue la que más faltas con justificante reportó: seis.

En Abril de 2019

Circe Camacho Bastida registró dos asistencia, tres incorporaciones y seis justificantes; Lobo Román también tuvo 2 asistencias, ocho incorporaciones y un justificante. Carlos Hernández Mirón tuvo tres asistencias, seis incorporaciones y un justificante. Eduardo Santillán asistió en tres ocasiones y se incorporó en ocho. Christian Von Roehrich reportó tres asistencias, cuatro incorporaciones y cuatro faltas justificadas.

De los diputados que tuvieron hasta dos inasistencias sin justificar fueron Paula Castilla Mendieta, Pablo Montes de Oca y Eleazar Rubio. La diputada que más presentó justificantes fue Circe Camacho.

bl