"Los demonios del edén" llegará a la pantalla grande gracias a Del Toro y Cuarón

La periodista Lydia Cacho publicó el libro "Los Demonios del Edén", en el que destapa una supuesta red de pornografía infantil protegida por políticos y empresarios; Guillermo del Toro y Alfondo Cuarón llevarán su historia a la pantalla grande.

De acuerdo con Huffpost, Cacho reveló que los cineastas han escrito al menos nueve guiones para la película de su libro y ya están decidiendo quien la encarnará.

En una entrevista que dio a Vanity Fair, Lydia reveló que el proyecto se concretó en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM); sin embargo, la idea se había planteado años atrás gracias a la amistad que tiene Cacho con ambos directores.

Estábamos desayunando Bertha, Guillermo y yo, y él me dijo: Ahora sí ya, llevamos años preparando esto, ahora sí tiene que salir

Lydia Cacho también detalló que la directora de la cinta será Patricia Riggen, quien previamente dirigió "Bajo la misma luna" y "Los 33", el drama que recuperó la historia de los mineros que quedaron atrapados en una mina en Chile durante dos meses. Asimismo, expuso que la productora Bertha Navarro también se unirá.

Hemos trabajado tanto el guion que mientras más trabajamos, más me doy cuenta no solo que me convertí en sobreviviente, sino que puedo verlo de lejos. Puedo ya ver lo positivo de Los Demonios...".

Los demonios del Edén es una investigación periodística que se publicó en 2005 y destapó una red de pornografía infantil que supuestamente es protegida por políticos y empresarios como Jean Succar Kuri, el exgobernador de Puebla, Mario Marín; el priista Emilio Gamboa y el actual mandatario de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. El libro la llevó a ser víctima de represalias.

No es una cinta que va a dejar a la gente que salga arrastrándose y diga 'esto ya se fregó'. Cuando la gente entre a verla verá todo lo que sucedió y cuando salga, saldrá movilizado

