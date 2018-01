Foto

Los Ángeles Azules estarán en el Coachella 2018

La edición 2018 de Coachella se llevará a cabo del 13 al 23 de abril de 2018 y uno de los invitados al festival será la agrupación de Iztapalapa

REDACCIÓN 02/01/2018 06:57 p.m.

Los Ángeles Azules se presentarán el mismo día que The Weeknd, St. Vincent, The War On Drugs y varios más (FOTO TOMADA DE WEB)

La edición 2018 de Coachella se llevará a cabo del 13 al 23 de abril de 2018 y uno de los invitados al festival serán Los Ángeles Azules, la agrupación originaria de la delegación Iztapalapa que también se ha presentado en el Vive Latino y el Ángel de la Independencia.

La cuenta de Twitter del festival difundió el cartel de la edición 2018 de Coachella, en donde destacan The Weeknd, Beyoncé, Eminem, The War on Drugs, Post Malone, entre otros.

De acuerdo con el cartel oficial, Los Ángeles Azules se presentarán el viernes 13 o 20 de abril, días en los que se presentarán otras bandas y artistas como The Weeknd, St. Vincent, The War On Drugs, Deorro, Jamiroquai, Kygo, SZA, y varios más.

Los Ángeles Azules están activos en la escena artística desde hace más de 30 años, cuando la familia Mejía Avante fundó el grupo en 1983.

