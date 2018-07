TRANSICIÓN AMLO

"Vengo a que me ayude López Obrador"

Cientos de personas han acudido a la casa de campaña de AMLO para poder verlo, pedirle apoyo para algún problema, solicitarle trabajo, cantarle una canción o simplemente para tomarse la "selfie" con él

SHARENII GUZMÁN 08/07/2018 08:40 p.m.

Lo esperan horas, algunos tienen suerte, otros no se pueden acercar por la nube de reporteros, fotógrafos y camarógrafos que siempre lo acompaña

La hija de Jesús Fuentes García se enteró que Andrés Manuel López Obrador, el virtual presidente de México, estaría al mediodía en su casa de campaña en la colonia Roma, Ciudad de México. Le dijo a su papá que se alistara y salieron a buscarlo. Antes, escribió una carta dirigida al fundador de Morena.

En la misiva le expresaba su felicitación y la alegría de su familia luego que ganara con una gran mayoría las elecciones del pasado 1 de julio. También le pedía ayuda para su papá, un señor de 83 años, que está a punto de perder su casa.

Así como Fuentes García, decenas de personas de varias partes de la República han acudido a este lugar desde el lunes 2 de julio para poder ver al próximo jefe del Ejecutivo, pedirle apoyo para algún problema, solicitarle trabajo, cantarle una canción o simplemente para tomarse la "selfie" con él.

Lo esperan horas, algunos tienen suerte, otros no se pueden acercar por la nube de reporteros, fotógrafos y camarógrafos que siempre lo acompaña. Además de su equipo de trabajo. Hay quienes al ver a su colaboradora e integrante de su equipo de transición, Tatiana Clouthier corren para entregarle su petición por escrito y aprovechan para sacarse una foto con ella.

Clouthier, una mujer clave en el circulo cercano de López Obrador y quien durante la campaña alcanzó mucha popularidad, dijo a LA SILLA ROTA que tratarán de resolver todas las solicitudes posibles que han recibido de ciudadanos desde la campaña hasta estos días después de la elección.

Explicó que de entrada las cartas o documentos que la gente le entrega a López Obrador o a su equipo son recopilados, los dividen en temáticas y son enviados a las distintas áreas del partido para darles atención.

Fuentes García y su hija estuvieron dos horas sentados en una banca de transporte público sobre la calle San Luis Potosí. Cuando salió López Obrador de su casa de campaña se acercaron; sin embargo, como el señor Jesús casi no puede caminar, al llegar un tumulto de cámaras les impidió acercarse a él.

"Casi no lo vimos, había mucha gente y periodistas, ya no intentamos acercarnos por miedo a que tiraran a mi papá. Vimos alguien que parecía que venía con él y le pregunté que si le podía dar una carta, me dijo que sí y se la di. No sé si nos vayan ayudar, yo quiero pedirle ayuda directamente a AMLO", señaló Josefina Fuentes, hija del señor Jesús.

Josefina relató que sus padres llegaron a la Ciudad de México en los años 60 y rentaron un departamento dentro de una vecindad en la colonia Guerrero. Ahí hicieron su vida, ella nació y creció en esa casa. Después de los sismos de septiembre de 1985, el edificio quedó dañado. Los dueños intentaron venderlo, pero al no haber comprador se los ofrecieron a los inquilinos.

El señor Jesús aprovechó la oferta y compró dos departamentos. Después de un tiempo, revendió una parte a la mujer que le rentaba. Sin embargo, nunca hubo escrituras o un papel oficial que respaldara la compraventa que hizo Fuentes García luego del temblor del 85.

Hace unos meses los vecinos hicieron el trámite para sacar las escrituras de los 19 departamentos. Se dieron cuenta que Don Jesús no aparecía entre los dueños, sino la mujer a la que le revendió una parte.

"Nosotros sentimos que ella se aprovechó de que mi padre no sabe leer ni escribir y movió sus influencias para sacarlo de las escrituras, eso no se vale, porque es su casa y si lo echan no tendría a donde vivir".

Durante su juventud, don Jesús trabajó en el área de Construcción como albañil. Viajó mucho, pero también se expuso a riesgos y accidentes. Ahora su cuerpo le cobra la factura y casi no puede caminar. Por eso, su hija vino de San Luis Potosí, donde desde hace varios años vive con sus hijos y esposo. Su objetivo de este viaje, además de asistir a su papá, fue entregarle una carta al tres veces candidato presidencial.

Los dos están confiados a en que López Obrador los apoye y ahora más que es virtual presidente. No tienen a quien más acudir puesto que los abogados les dicen que legalmente esa casa no pertenece al señor Fuentes y que ya no pueden hacer nada.

Desde que fue López Obrador jefe de Gobierno, don Jesús lo sigue y ha votado por él las tres veces que fue candidato presidencial. Debido a que siempre trabajó de albañil no tiene pensión. Se mantiene de la ayuda económica que brinda el programa de "Adultos Mayores". Por eso tiene confianza en él.

"Sé que ahora no me va a defraudar, en cierta manera desde hace 12 años me ha ayudado, y aunque él no lo sabe, yo sí, por eso he votado por AMLO siempre", indicó don Jesús.

"QUIERO QUE AMLO IMPLEMENTE MI PROYECTO DE TESIS"



Israel Sánchez Montes es un joven de 24 años que vive en Naucalpan, Estado de México, junto con sus padres, quienes son originarios de la sierra de Oaxaca. Son indígenas mixes. Ellos migraron hace años para buscar un mejor futuro para sus hijos.

Israel aprovechó el esfuerzo de sus padres y estudió la licenciatura en Educación Indígena en la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad Ajusco- UPN. Ya terminó su tesis y hará los trámites en agosto próximo para titularse.

Acudió en compañía de sus padres y hermanos a la casa de campaña en la colonia Roma para entregarle su proyecto de tesis y lo pueda implementar en la comunidad de donde es originaria su familia. No es la primera vez que se la hace llegar. Durante su precampaña le dio una copia y cuando fue a Huixquilucan cuando era candidato le dio otra.

"Yo le ofrezco (a AMLO) una alternativa educativa para la comunidad donde está dirigida la tesis, que es San Pedro Ocotepec, Oaxaca. Propongo todo un ciclo escolar en donde se enseñe la historia de la comunidad pero empleando todo lo que son las materias reglamentarias como español, matemáticas y las demás".

