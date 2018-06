Televisión

Tv Azteca y Televisa se pelean por Lolita Cortés

Lolita Cortés recibió invitaciones para participar en "La Academia" y "La Voz México"

Lolita Cortés podría abandonar "La Academia" para estar en "La Voz México" (FOTO TOMADA DE WEB)

El talento que ha demostrado Lolita Cortés ha traido graves problemas para las televisoras, Tv Azteca y Televisa están peleando por el trabajo de la actriz, la también cantante tiene oferta para participar en "La Academia" y "La Voz, México".

De acuerdo con Starmedia, a muchos nos intriga por cuál programa se decidirá y la respuesta de Lolita Cortés no fue precisa.

Sí, sí ha habido un acercamiento por parte de las dos televisoras para poder hacer alguno de los dos realities, expresó Lolita Cortés sobre su posible participación.

¿Por quién se decidirá Lolita Cortés?



De acuerdo con la información, la bailarina y actriz aún no sabe qué proyecto tomará para el futuro.

"Todavía no hemos firmado absolutamente nada con ninguna de las televisoras, todavía no hemos decidido con cual nos vamos", comentó Lolita Cortés a El Sol de México.

Su participación en La Academia se volvió icónica por la dureza y exigencia con la que trató a los académicos de las primeras generaciones.

Aunque no ha confirmado o negado nada, la actriz de teatro musical aseguró que mientras ella no dé a conocer la noticia, lo demás son rumores.

"Mientras que no salga de mi boca, no es cierto; generalmente se dicen cosas inciertas. Qué Lola va a encarnar a Silvia Pinal, en su bio serie, o en la de Lupita D´Alessio, también me aventaron para todos los programas y no hice ninguno", dijo Cortés.

